Del CATE a los menores

El fenómeno de la inmigración irregular tiene muchas aristas pero cuanto más se entremezcla el interés de partido, más se complica el asunto y mayores son las posibilidades de que, donde hay un problema solucionable con diálogo y buena voluntad, acabemos teniendo un asunto de gran calado y de difícil resolución. Es lo que puede ocurrir en Lanzarote a poco que la alcaldesa de Arrecife, espoleada por sus nuevos socios de Coalición Canaria, se empeñe en utilizar el asunto migratorio como su bandera de cara a las elecciones de 2023.

Ayer el Consejo de Ministros hizo lo que corresponde ante la evidencia de que el Ayuntamiento no está por la labor de echar una mano. Para ser breves, utiliza un mecanismo perfectamente legal que le permite dar prioridad al levantamiento de un CATE en la capital conejera. ¿De qué estamos hablando? Pues de una instalación en condiciones dignas para que los inmigrantes, según llegan a puerto, sean atendidos desde el punto de vista sanitario (protocolo covid, para empezar...) y la Policía Nacional pueda hacer su trabajo de filiación, además de recabar información sobre las mafias. No hay más que recordar el caso de Gran Canaria: después del triste episodio de Arguineguín, se habilitó un CATE en Barranco Seco y el problema empezó a desatascarse. ¿Significa eso que los inmigrantes se van a eternizar en el CATE? Pues no, ya que la ley es muy clara en cuanto al tiempo máximo de permanencia. Es más, si en algo tiene que mucho que decir el Ayuntamiento es en el ofrecimiento de instalaciones de acogida permanente para migrantes, tanto adultos como menores de edad.

Y de menores de edad va el siguiente apunte: ayer desde el Gobierno de Canarias se alertó de que las islas ya tiene más que superada su capacidad de acogida. Lleva siendo así mucho tiempo, con el resto de comunidades autónomas (salvo contadísimas excepciones) mirando para otro lado. Para más inri, son las autonomías más ricas las que menos ayuda ofrecen, con Madrid como la primera en esa lista de los que se ponen de perfil o a silbar. Se les olvida a los dirigentes autonómicos de esta España descentralizada que la ley dice que los llegados a suelo español que no sean mayores de edad, deberán ser acogidos en territorio nacional. No dice que esa labor sea una competencia exclusiva del lugar donde pisan tierra. Y la solidaridad debe funcionar desde los que más medios y recursos tienen hacia los que menos poseen, y desde los que más vacías tienen sus dependencias a los que se encuentran saturados.