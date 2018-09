Cataluña, entre el amarillo y el negro

De la misma manera que los galos implantaron la escarapela (‘cintas de varios colores lazadas alrededor de un punto’) como símbolo de la Revolución Francesa (1789), muchos países utilizan el lazo amarillo con significados dispares.

Como tal símbolo va más allá de un trozo de tela gualda: es la representación de una idea. Así le ocurre al tema de la mar: Tomás Morales y García Cabrera pueden verla como elemento distanciador (aísla) o universalizador (conecta orillas). En Jorge Manrique representa el final de la vida («qu’es el morir»); para Antonio Machado significa -a veces- la victoria frente a la muerte («¡No puedo cantar, ni quiero / a ese Jesús del madero / sino al que anduvo en el mar!»)...

Incluso traduce solidaridad con las Fuerzas Armadas (Alemania); para chinos y coreanos del Sur recuerda tragedias marinas donde hubo centenares de muertos; los japoneses lo relacionan con ciudadanos ejemplares... Y en Cataluña comenzó a usarse acaso desde 1701, pero fue prohibido por el virrey español pues «creaba discordias entre las familias» durante la Guerra de Sucesión (1701-1713).

Por tanto, su proliferación actual (calles, plazas... de Cataluña) no es producto de la espontaneidad ante inmediatas circunstancias, sino la persistencia de un símbolo ya secular. Forma parte de su historia, como las inmensas fortunas almacenadas por la burguesía catalana con el negrero monopolio de la esclavitud hasta el mismo XIX (Cuba, Filipinas...) e invertidas en industrias, navieras, bancos... y suntuosas mansiones representativas de la monumentalidad modernista.

Si anteayer se identificó con uno de los bandos contendientes, hoy reivindica la libertad para los políticos independentistas encarcelados. Pero –debe quedar claro- estos no están en prisión provisional por sus legítimas ideas, sino ante la supuesta transgresión de leyes. Por tanto la libertad solicitada no puede implicar, en absoluto, el sobreseimiento de la causa (o causas) mientras la Justicia española considere la hipotética actuación delictiva de los presos. Y la Justicia no es una señoría, sino el organismo.

Otra cosa bien distinta es la decisión judicial de mantenerlos en la cárcel (si The New York Times no yerra, ocho fueron detenidos el 2 de noviembre de 2017). Obviamente, la disposición se acata: Dura lex, sed lex (‘La ley es dura, pero es la ley’) es máxima jurídica latina. Pero llevan ya diez meses, y sobre ellos no pesa ninguna sentencia condenatoria. Medios tiene el Estado, además, para el rigurosísimo control si se decidiera su excarcelación.

La situación social, por ende, se exacerba. Aumenta la tensión entre pacíficos ciudadanos ajenos a bloques, algunas de las veces llevados estos por ímpetus y apasionamientos irrespetuosos con las ideas del opuesto. Cuando empujones, golpes y alardes de poder rompen serenidades y elementales tolerancias, se entra en un contexto rigurosamente enquistado por posicionamientos de fuerza física ajena a la razón humana.

Y eso nada tiene que ver con un elemental punto de partida: independentistas y no independentistas ejercen su derecho constitucional cuando colocan o quitan lazos amarillos, respectivamente. Tal derecho está reconocido por la señora Fiscal General del Estado, nombrada por el Gobierno del señor Sánchez. Es más: incluso su colocación en dependencias oficiales viene avalada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC (30 de julio).