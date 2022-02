A ver qué pasa el domingo. No en la Superbowl del fútbol americano, que se disputa en la noche de ese día. Y no en el Estadio de Gran Canaria, donde la Unión Deportiva Las Palmas tiene la oportunidad de demostrar si la mejoría ante el Cartagena fue flor de un día o hay fundamento para recuperar el optimismo. Me refiero a lo que suceda en Castilla y León, una autonomía que -seamos sinceros- no se encontraba entre las materias a abordar en un desayuno en el bar hasta que ahora, en este estresante ciclo político que vivimos, cualquier elección se convierte en un test a escala nacional.

Incluso olvidando el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, lo cierto es que la mayoría de encuestas apuntan un giro a la baja en las expectativas del Partido Popular, de manera que la mayoría absoluta dependería del resultado de Vox. Otras estimaciones hablan de un empate técnico entre populares y socialistas, de manera que no solo el partido de Abascal podría ser decisivo, sino que los partidos representativos de la llamada España vaciada tendrían un papel clave. Personalmente, ojalá sea así: ya va siendo hora de que los grandes partidos de ámbito estatal asuman que este país es plural y que en esa pluralidad entran unos ciudadanos hartos de elegir a parlamentarios que luego desaparecen bajo las órdenes del grupo y no se acuerdan de quienes los eligieron (lo dicho para Soria y Palencia vale también para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).

Sondeos al margen, no acabo de entender las dudas sobre un acuerdo entre el PP y Vox. Por mucho que los populares aparenten que les irrita, la entente estará servida sin mayores dificultades. No hay más que mirar a otras autonomías para comprobarlo: ahí están Madrid, Andalucía y Murcia para corroborarlo y es verdad que bajo pactos donde Vox queda fuera de los ejecutivos, que sería la única duda, pero apostar a que habrá acuerdos si la suma lo permite, es casi jugar sobre seguro.

Tampoco me creo algunas lecturas que apuntan estos días que la bajada del PP obedecería al cúmulo de errores recientes, incluyendo el del parlamentario que se equivocó con la reforma laboral. No veo a un salmantino o a un vallisoletano decidiendo su voto en función de un asunto que tiene más de anécdota que de contenido ideológico.

Pase lo que pase, no está de más relativizar las cosas. No tiene mucho sentido quejarse de que España está en manos de nacionalistas y vascos y ahora pretender que el veredicto de los castellanoleoneses condicione a todo el país.