Castaño y el reposo del guerrero

En una tertulia analizando el bajo rendimiento del futbolista inglés Harry Kane, el periodista Guillén Balagué le explicaba a Juanma los motivos del sensible bajón físico del británico, coincidiendo con las numerosas noches sin descanso que estaba lidiando para cuidar a su segundo hijo, recién nacido. Y es ahí donde apareció la declaración de la polémica: «los futbolistas, lo de los hijos tienen que gestionarlo de otra forma. Viven de su descanso. No se pueden levantar por la noche a cuidarlos», Castaño dixit.

«¿Acaso un futbolista merece más descanso que un arquitecto, un barrendero o una enfermera?»

Posteriormente, Castaño lo hizo extensible a cualquier deportista, tanto hombre como mujer, intentado disipar las críticas de «machismo» suscitadas de forma inmediata. Aún con sus edulcorados matices, la declaración continúa siendo flagrante. ¿Merece más descanso un futbolista que un arquitecto, un barrendero o un funcionario del estado? Con ello, alimentamos una capa más de misticismo anacrónico a la figura de un deportista que, pese a sus méritos, no deja de ser un mortal más, con sus lógicas obligaciones. Su labor no debería ser mejor, mayor o especial que la de su pareja a la hora de cuidar una familia, por mucho que algunos insistan.

Debo reconocer que en el pasado me tocó convivir, por motivos profesionales, con futbolistas de la primera división mexicana. Y el panorama, en este ámbito, es descorazonador: los clubes, de tanto mimar su capital humano, terminan por generar estrellas que no saben hacer nada más allá del balompié. Recuerdo a más de uno al que tuve que ayudar activando su tarjeta de celular o de crédito, e incluso explicarles cómo poner gasolina a su carro, porque nadie les había enseñado esos pequeños detalles mundanos. Al final, con la obsesión de adecuar un séquito a su alrededor, terminamos generando ciudadanos incompletos -por no decir otra cosa-. Incluso un tal Luis García -ex del Atlético- se llegó a perder en el Estadio Azteca en su primer día como comentarista de televisión porque, literalmente, «se había acostumbrado como futbolista a que le llevaran allí, pero no sabía llegar con su coche».