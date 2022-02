Casado o libertad

Estoy disfrutando mucho con este capítulo que generosamente el Partido Popular comparte en abierto con toda la población. No veía tantos giros y tantas traiciones desde la fantástica 'Baron noir', esa genial serie francesa que tan bien representa las tuberías políticas dentro de un partido, en ese caso el Partido Socialista francés.

Aquí en España, los socialistas también han protagonizado buenas tramas, sobre todo Pedro Sánchez y su manual de resistencia, reconquistando al gigante que lo aplastó y además llegando al poder del Gobierno, hito por cierto que algún día se tendrá que analizar con calma y reconocer a Sánchez como un animal político de mucha valía. No solo le ganó al aparato, sino que una vez instalado en el Gobierno ha sabido convivir con Podemos, acabando entre otros con su principal rival, Pablo Iglesias. Pero a lo que vamos, lo de Casado y Ayuso es fascinante, aunque sin tanto nivel.

Mala enemiga se ha buscado el líder de los populares, porque Ayuso se ha consolidado más allá de la presidencia, es un fenómeno social y referencia de muchas personas de la derecha. Y eso es algo que Casado no tiene, para su desgracia. Lo que sí tiene sentado a su lado es a un escupe aceitunas que en lugar de jugar la partida con inteligencia, lo hace con una torpeza tan básica que me sorprende que Casado no lo haya cesado aún.

Comunismo o libertad, proclamó Ayuso en su último eslogan electoral. Y no le fue mal. Realmente ahora Ayuso puede hacer o decir lo que quiera, que no va a perder popularidad ni apoyos. Y a todas estas, Abascal celebrando el show y frotándose las manos con lo que viene.