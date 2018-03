Cada uno tiene su historia. Pero no somos conscientes de lo positivo que fue escribir cartas a mano. Y, no nos engañemos, estas nunca fueron postales de Navidad sino epístolas de pretendiente adolescente. Y así, poco a poco, y sin quererlo, vas desarrollando tus primeros pasos con la escritura sin que suponga un deber dictado por el profesor en clase. Cuando las cosas se hacen con pasión, y los amores en la adolescencia vaya que lo son, salen de manera natural. Y mucho me temo que con las redes sociales y el reinado del WhatsApp los jóvenes hayan perdido esta sana costumbre.

Me robó una sonrisa saber que el Ayuntamiento de Teguise ha convocado un concurso de cartas de amor. Quién no las ha escrito en la adolescencia, convirtiéndose así en un ejercicio literario indirecto de indudable valor. Puede que esto se estilara antes de la llegada de Internet y, precisamente por eso, más mérito tiene que este municipio de Lanzarote haya tenido esta iniciativa seguramente inédita en Canarias que habrá hecho levitar en los cielos a Bécquer, Zorrilla, Larra y los restantes abonados al romanticismo. De hecho, si algún día pasan por Madrid acudan al Museo del Romanticismo donde podrán ver, entre otras cosas, unos pistolones con los que supuestamente Larra se suicidó muy joven por amor; de saber que el enamoramiento es un trastorno químico pasajero, hubiéramos tenido un brillante periodista para rato.

Puestos a confidencias, me carteé en la prematura adolescencia con una chica de Bilbao que veraneaba en Gran Canaria. Así estuvimos años con una ingenuidad que, pasado el tiempo, me hace sonrojarme o reírme de mí mismo. Pero sí recuerdo esa adrenalina cuando iba a echar la carta a Correos y Telégrafos en la avenida Primero de Mayo o, cómo no, la enorme ilusión cuando recibía en el buzón de casa su respuesta. Aquella empresa impulsiva no dio frutos y las ganas se fueron apagando por lo que paulatinamente fui dedicándome a otras cosas y entre misiva y misiva que enviaba se ensanchaban los plazos. Eso sí, la jornada menos pensada tras mucho tiempo sin saber de aquella bilbaína, recibí una carta inesperada de ella en la que venía a decirme que lo había pensado mejor y que sus sentimientos eran recíprocos. ¿Ahora?, pensé yo. Ya estaba en otros menesteres. Maldito destino.

En fin, mi enhorabuena al Ayuntamiento de Teguise. Y animo a todos (adolescentes o no) a participar en el concurso. Hay dos premios principales de 300 y 150 euros, pero eso es lo de menos. Yo si acaso voy pensando si preparar la mía. No hay nada como escribir. Aunque sea a cuenta de amores y desamores que, con los años, te hacen sonreír.