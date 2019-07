Carola Rackete y ‘El cuento de la criada’

Ayer retomé El cuento de la criada y, aunque me costó por el tiempo que había pasado desde la segunda temporada, rápidamente me puse en contexto con la correspondiente impotencia que me habían generado los últimos capítulos. ¿Por qué Europa, Canadá y el resto de países permitían la barbarie que se estaba produciendo en Estados Unidos? ¿Cómo mantenían la calma y vivían como si nada, conscientes de lo que les ocurría a las mujeres de sus vecinos? Es ficción, me decía para tranquilizarme, y precisamente lo que buscan los guionistas es tocar esa fibra sensible. Conmigo lo habían conseguido.

«La capitana que salvó decenas de vidas dormirá en el calabozo y Salvini, que la tilda de criminal, seguirá mandando»

Unas injusticias de las que ni en España y Canarias nos salvamos. Melilla recibe a menores a los que no se les brinda asistencia médica una vez pisan suelo español tras una odisea de viaje. El Diario recoge la historia de Salah ad Din, un joven de 16 años que fue encontrado debajo de un puente con fiebre. Cuando le llevaron al hospital para que fuese tratado por un médico, le cerraron las puertas en la cara. Y por no hablar del futuro que les espera a las pateras que desembarcan en las costas de nuestras islas.

Viendo toda esta falta de humanidad se me revuelve el estómago al comprender que la única ficción que hay en la serie de HBO es el dónde y el por qué. Me dan arcadas la falta de escrúpulos que muestran estos países que se autodenominan civilizados para no erradicar o, al menos, paliar el sufrimiento de los más necesitados. Las malditas fronteras, ese sentimiento de pertenencia que nos inculcan para que solo nos preocupemos de aquellos que comparten nuestra nacionalidad. ¿Y quieren que me sienta orgulloso de mi país? Pues no lo haré, ni tampoco lo haría si hubiese nacido en Italia, Estados Unidos o Australia. Son sus líderes quienes permiten por puro egoísmo esta barbarie y no se dan cuenta de que al final, chino, americano o africano, todos somos seres humanos. «Mi vida ha sido fácil. He ido a tres universidades y me gradué a los 23 años. Soy blanca, alemana, nacida en un país rico y con el pasaporte correcto. Cuando me di cuenta, sentí la obligación moral de ayudar a quien no tenía las mismas oportunidades», dijo Rackete, consciente de que su heroísmo le conllevará una condena de entre 5 y 12 años de cárcel. Pero para Salvini, uno de estos líderes que deciden nuestro futuro, la alemana es una criminal. Él seguirá mandando y ella dormirá en el calabozo.