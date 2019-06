Carnival y el medio ambiente

En plena celebración del Día Mundial del Medio Ambiente leí el miércoles una información que me dejó con la boca abierta y que no deja de ser preocupante para Canarias por varios motivos. La compañía de cruceros norteamericana Carnival Corporation, concesionaria de la moderna terminal construida en el puerto vecino de Santa Cruz de Tenerife y que opera bajo nueva marcas como Aida Cruises, Costa Cruceros y Cunard, deberá pagar una multa de 20 millones de euros tras declararse culpable ante la Justicia de EE UU por diversos crímenes medioambientales.

La línea de cruceros más grande del mundo y a la que se le presupone con medios para cumplir un mínimo medioambiental, no solo por convicción sino por propio interés -su negocio se sustenta en turistas que buscan paisajes y medioambiente-, cometió entre 2017 y 2018 seis violaciones contra la naturaleza en aguas de las Bahamas y Alaska. Según ha quedado confirmado en sala judicial, sus buques descargaron «aguas grises» en lugares prohibidos del Parque Nacional Glacier Bay y desechos de residuos plásticos junto con desperdicios orgánicos en las Bahamas, lo que supone una seria amenaza. Además falsificó documentos y trató de influir en la guardia costera para que cambiara ciertos parámetros ambientales y salir airoso.

La cosa por sí misma es grave pero lo es más si se tiene en cuenta que Carnival Corporation estaba en período de prueba después de que en 2016 ya se la hubiera declarado culpable de otros tantos cargos de crímenes ambientales al verter crudo pesado al océano a través de su marca Princess. Entonces pagó 40 millones de euros y se comprometió a subsanar los delitos medioambientales provocados. Para Carnival, sin embargo, las multas no deben suponerle demasiado porque reincide. Paga, pide disculpas, promete que no volverá a suceder pero pasa otra vez. No parece ser consciente que, sin medio ambiente y naturaleza, su negocio se acaba. No creo que los turistas paguen por un crucero para ir a visitar un mar de plástico o unas playas llenas de restos de chapapote.

La compañía Carnival, que según otro estudio realizado por Transport & Enviroment y que asegura que este grupo emite en las costas europeas con sus barcos diez veces más de óxido de azufre que los 260 millones de automóviles europeos en 2017, debería hacer un esfuerzo para cumplir las exigencias medioambientales y unirse a la lucha contra la contaminación atmosférica, aunque solo fuera por su reputación, hoy en entredicho.