50 años de resistencia y lucha del pueblo saharaui

1. Breve descripción de los antecedentes del conflicto del Sáhara Occidental y su evolución hasta hoy.

• El Sahara Occidental fue una colonia española durante ... casi un siglo, de 1883 a 1975, cuando las potencias europeas se reparten África con el Convenio de Berlín. Como toda colonización, se hizo de forma violenta, imponiendo el dominio, expoliando sus recursos naturales (pesca, fosfato y minerales) y manteniendo a la población saharaui en la miseria y la pobreza.

• El 14 de diciembre de 1960, la resolución 1514 de la ONU, reconoce el Derecho a la Autodeterminación e Independencia de todos los pueblos colonizados. El Sahara Occidental queda incorporado por la ONU, en 1963, a la lista de territorios no autónomos y pendientes de descolonización.

• El 14 de noviembre de 1975, el Gobierno de España, incumpliendo su obligación legal con la ONU y traicionando al Pueblo Saharaui, firma con los gobiernos de Marruecos y Mauritania los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, que propician el reparto del territorio y su ocupación por Marruecos y Mauritania. Marruecos organiza la Marcha Verde el 6 de noviembre movilizando a miles de marroquíes por el Este y al ejército por el Oeste, que entra en los territorios del Sahara Occidental en 1975.

• Igualmente, el Tribunal Internacional de Justicia, emite un informe el 16 de octubre de 1975, afirmando que el «Sahara Occidental nunca ha tenido vínculos de soberanía con Marruecos»..

• La ONU, la Unión Africana y la Unión Europea nunca han reconocido la ocupación y/o anexión ilegal del Sahara Occidental por parte de Marruecos que se ha mantenido hasta la actualidad, durante 50 años.

• El 27 de febrero de 1976 se crea la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que sigue reivindicando la independencia del Sahara Occidental y la aplicación de las resoluciones de la ONU. La RASD se incorpora a la Unión Africana desde su creación, siendo reconocida en 1982 por 84 países en el mundo.

La RASD elige como primer Presidente a El Uali Mustafa Sayed que muere en combate en Nuakchot el 9 de junio de 1979.

La retirada de España del territorio se culmina el 26 de febrero de 1976 y con ello da lugar a la ocupación ilegal por Marruecos y Mauritania y el inicio de la guerra entre el Ejército Popular de Liberación Saharaui contra los ejércitos ocupantes de Marruecos y Mauritania. Con este país se firma un Acuerdo de Paz en 1979 y se retira del territorio, que es ocupado por Marruecos.

• Al retirarse España y ser todo el Sahara Occidental una zona de guerra, la población civil saharaui cruzó el desierto bajo los bombardeos de Marruecos con napalm y fósforo blanco y se asentó en la región argelina de Tinduf, donde se ubican los campamentos de refugiados saharauis desde hace 50 años, exigiendo que Marruecos cumpla con las resoluciones de la ONU y se celebre el Referéndum de Autodeterminación e Independencia.

• Durante el periodo de 1976 a 1991, 16 años, se mantiene la guerra entre el ELP saharaui y el ejército de Marruecos, que está apoyado militarmente por Francia y otras potencias que facilitan armamento a Marruecos (España, EE. UU., Alemania etc..). Marruecos comienza la construcción de un MURO que divide el Sahara Occidental en dos partes, con una longitud de más de 2700 km y coloca a todo lo largo unos 10 millones de minas que son un peligro para el tránsito de personas y ganado, además de pertrechos militares y tropas.

La Resolución 3437, de 1979, de la Asamblea General de la ONU insta a Marruecos a «Poner fin a su ocupación militar del Sahara Occidental y a negociar con el Frente Polisario, en calidad de legitimo representante del Pueblo Saharaui, la terminación del conflicto».

• Desde el inicio de la ilegal ocupación, el gobierno marroquí lleva a cabo una acción represiva en los Territorios Ocupados contra la población civil saharaui, violando sistemáticamente los Derechos Humanos y llevando a cabo torturas, desapariciones, asesinatos, encarcelamientos etc. Además, impone un estado de terror e intimidación sobre la población saharaui y lleva a cabo el traslado de centenares de miles de colonos marroquíes que muchas veces utiliza como fuerza de choque contra los saharauis.

La violación de los Derechos Humanos ha sido recogida en múltiples informes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, además de informes, resoluciones de la ONU, de organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos como AI, HRW, Cruz Roja etc. Una de las acciones represivas más violentas fue el aplastamiento de la protesta en octubre de 2010 del Gdeim Izik, llevada a cabo por más de 25.000 saharauis, duramente reprimida por la policía y el ejército marroquí. En juicios sin las mínimas garantías procesales, 25 activistas saharauis defensores de Derechos Humanos fueron condenados a cadena perpetua, y a 30 y 25 años en cárceles de Marruecos. Igualmente, Marruecos impide el acceso al Territorio Ocupado a delegaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos, europarlamentarios, parlamentos, ayuntamientos, ONGs, periodistas, etc., imponiendo un estado de silencio en los Territorios Ocupados hasta la actualidad con total impunidad.

• El Gobierno de Marruecos viene expoliando los recursos naturales y económicos del Sahara Occidental. La pesca, los fosfatos, los minerales, la arena, las energías renovables, las producciones agrícolas o el uso del territorio son utilizados por la administración marroquí para financiar la guerra y la ocupación. El Tribunal de Justicia Europeo ha dictado sentencias el 24 de octubre de 2024 anulando los acuerdos económicos y comerciales firmados por la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos y reafirmando que:

- El Sahara Occidental es un territorio que no pertenece la soberanía de Marruecos.

- Los recursos naturales y económicos del Sahara Occidental pertenecen al Pueblo Saharaui.

- Quien representa al Pueblo Saharaui es el Frente Polisario, tal como ha señalado la ONU reiteradamente.

- En consecuencia, los Acuerdos firmados entre la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos, que afectan al Sahara Occidental, son NULOS.

En todo este largo proceso judicial, iniciado por el Frente Polisario, en 2012 han recurrido las diferentes sentencias no solo Marruecos sino también la Comisión Europea, España y otros países defendiendo la posición marroquí. Recientemente, la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos han acordado, al margen del Parlamento Europeo, seguir con el expolio, incumpliendo las sentencias del TJUE.

• La ONU, en todos estos años, sigue aprobando Resoluciones en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General reiterando que el Sahara Occidental es un asunto de descolonizaciones y que la solución pasa por la celebración de un Referéndum de Autodeterminación e Independencia entre la población saharaui.

A pesar de ello, Marruecos sigue sin respetar estas resoluciones, imponiendo violentamente la ocupación y una estrategia de obstrucción a la consulta bajo las directrices de las Naciones Unidas.

• La guerra contra Marruecos se prolonga hasta agosto de 1991 en que se acepta un alto el fuego y se aprueba un Plan de Arreglo, recogido en las Resoluciones 658 (1990) y 690 (1991) del Consejo de Seguridad y donde se establecen las condiciones para resolver el conflicto:

1. Celebración de un Referéndum de Autodeterminación en 1992, bajo las directrices de la ONU.

2. Creación de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental) para su organización.

3. Mantenimiento del alto al fuego hasta la consulta.

Esta Resolución 690 es aprobada por unanimidad del Consejo de Seguridad de la ONU y aceptada por las partes: El FP y el Gobierno de Marruecos, y avalada además por la Unión Africana. Es, por tanto, la fórmula de consenso asumida, que respeta las Resoluciones de la ONU y la UA y el Derecho Internacional.

• Sin embargo, el Gobierno de Marruecos incumple nuevamente el acuerdo, impide la celebración del Referéndum de Autodeterminación previsto para 1992 y plantea en 1997 su propuesta de Estatuto de Autonomía para el Sahara Occidental, bajo la aceptación de la soberanía de Marruecos sobre el territorio.

Esta propuesta nunca ha sido aceptada por la ONU y la Unión Africana, pues es totalmente contraria al respeto a los derechos legítimos del Pueblo Saharaui como pueblo colonizado, a las resoluciones de ONU y Unión Africana y al Derecho Internacional.

• El 13 de noviembre de 2020 se produce un punto de inflexión. El Gobierno de Marruecos rompe unilateralmente el alto al fuego acordado en 1991, y su ejército ataca militarmente una pacífica manifestación de saharauis en la zona del Guerguerat, fronteriza con Mauritania. El ejército saharaui responde a esta agresión y después de 29 años de Alto el Fuego se reinicia la guerra en el Sahara Occidental, ante el obstruccionismo marroquí para celebrar el Referéndum de Autodeterminación y la falta de exigencia de la ONU y la Comunidad Internacional para exigir a Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones. Esta guerra se mantiene desde 2020 hasta la actualidad y es un factor más de desestabilización en la región, que, añadido a la situación explosiva del Sahel, impide el desarrollo, la cooperación y las relaciones pacíficas entre los distintos países del área con sus repercusiones directas sobre Canarias.

• Además, el apoyo directo del Gobierno de Marruecos al genocidio de Israel sobre la población palestina, con la firma de los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump, implica una participación en la guerra del Sahara Occidental de Israel, con las graves consecuencias para los países de la zona (Argelia, Mauritania y países del Sahel ), agravado además por el apoyo incondicional a Israel del Gobierno de EE. UU., que es una amenaza muy seria para la extensión del conflicto de Oriente Medio al Norte de África, frontera con la Unión Europea, con las imprevisibles repercusiones para el futuro.

Todo ello se ha incrementado por el afán expansionista de Marruecos sobre los países vecinos y sobre Canarias, que utiliza el chantaje del movimiento migratorio forzado, la amenaza del terrorismo o el tráfico de drogas para sus fines.

Para ello, el mantenimiento y reconocimiento de la ocupación del Sahara Occidental es objetivo prioritario.

2. Responsabilidad del Estado español en el conflicto del Sahara Occidental.

El estado español es directamente responsable en el estancamiento de este conflicto desde el punto de vista histórico, político, económico y moral.

• Fue la potencia colonial del Sahara Occidental, ocupando violentamente el territorio desde 1883 a 1975.

• Incumplió las Resoluciones de la ONU desde 1960 al no organizar un Referéndum de Autodeterminación para respetar la voluntad de la población saharaui.

• Propició la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975, entregando el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, traicionando los derechos del Pueblo Saharaui y abandonándolos, teniendo la nacionalidad española. Con la salida de España del Sahara Occidental los ejércitos de Marruecos y Mauritania ocupan el territorio y se inicia la guerra con el EPL saharaui y el exilio de la población hacia Tinduf, con miles de muertos y heridos entre la población saharaui.

• Durante la guerra, el Gobierno de España siguió vendiendo armas a Marruecos, que eran utilizadas en el conflicto.

• En las Naciones Unidas, España sigue teniendo el status de potencia administradora de iure del Sahara Occidental, mientras que Marruecos sigue siendo considerada como potencia ocupante. El Gobierno de España nunca ha denunciado la presencia ilegal de Marruecos en el territorio.

• Ningún gobierno de España desde la transición democrática ha saldado esta deuda histórica con el Pueblo Saharaui. Ni el anterior rey de España, Juan Carlos de Borbón, en su visita al Sahara Occidental en octubre de 1975 donde prometió que «España nunca iba a abandonar al Pueblo Saharaui», ni el actual jefe del estado, Felipe VI, ni los sucesivos gobiernos democráticos en España presididos por Adolfo Suárez, Felipe González, José Mª Aznar, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez han exigido a Marruecos el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU y la celebración del Referéndum de Autodeterminación. Particularmente grave es la posición manifestada por Pedro Sánchez en marzo de 2022 donde afirma que «la propuesta marroquí de autonomía en el Sahara Occidental es la posición más seria y creíble para resolver el conflicto» apoyando de esta manera la ocupación marroquí y traicionando los derechos legítimos del Pueblo Saharaui, el Derecho Internacional y el marco de la ONU.

• Ningún gobierno español ha denunciado nunca la violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental ni el saqueo de sus recursos naturales por el Gobierno de Marruecos, optando por mirar para otro lado y manteniendo relaciones bilaterales sin condiciones con la administración marroquí y blanqueando la ilegal ocupación.

• Tampoco se respetan las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2024 que anulan los acuerdos económicos y de pesca suscritos entre la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos.

• No adoptan ninguna decisión que moleste a Marruecos. Hay un sometimiento al chantaje marroquí con la inmigración, el terrorismo, el tráfico de drogas, Ceuta, Melilla etc.

• El Majzen ha puesto en marcha un fuerte lobby en España para defender sus posiciones, con personajes políticos relevantes, como Felipe González, Zapatero, Bono, López Aguilar, Pepe Blanco, Moratinos, Planas, además de empresarios, periodistas y grupos mediáticos e intelectuales. Igualmente utiliza a saharauis traidores al servicio de Marruecos, como el MSP, tal como ha señalado el CNI que lo ha denominado «organización pantalla de los servicios marroquíes».

3. El rol de Canarias en este largo proceso.

• Desde la época colonial Canarias siempre mantuvo una relación muy directa con el Sahara Occidental y la población saharaui, desarrollando todo tipo de relaciones económicas, comerciales y sociales. En la época de la emigración canaria al exterior, el Sahara Occidental fue un destino preferido por miles de canarios; y mucha población saharaui utilizaba Canarias para la educación, la salud o el comercio.

Esta relación queda cortada abruptamente en 1975 con la descolonización y la salida de España del Sahara Occidental, y la ilegal ocupación del territorio por Marruecos y Mauritania y la configuración de un escenario de guerra, que se desarrolla a 100 kms de Canarias.

• Desde un primer momento, y a lo largo de 50 años se ha consolidado en Canarias un movimiento solidario con la causa de Pueblo Saharaui a nivel social, político, sindical, institucional y en la opinión pública.

• Igualmente hay que señalar que el Gobierno de Marruecos ha venido dedicando recursos económicos y humanos para incrementar su influencia en Canarias y neutralizar el movimiento solidario con el Pueblo Saharaui. Es público y notorio la enorme presencia de policías marroquíes destinados a esta tarea y a la captación de aliados entre responsables políticos, gobernantes, empresarios, periodistas e intelectuales, grupos mediáticos y alguna ONG para difundir y apoyar la posición marroquí en el Sahara Occidental.

• Para los intereses de Canarias es vital una solución pacífica, respetuosa con los derechos legítimos del Pueblo Saharaui y que pasa por la celebración de un Referéndum de Autodeterminación e Independencia y el respeto al Derecho Internacional en el marco de la ONU.

• Lo peor para Canarias es tener a 100 km de nuestras costas un Sahara Occidental ocupado violentamente por Marruecos, con una situación de guerra que provoca la inestabilidad permanente en la región, teniendo en cuenta la cercanía al Sahel, la situación explosiva en toda la zona y la presencia directa de Israel, apoyando la tesis anexionista del Sahara Occidental por Marruecos.

Por ello es esencial para Canarias contribuir a frenar el expansionismo marroquí y esto pasa por cumplir el mandato de la ONU en el Sahara Occidental y celebrar el Referéndum de Autodeterminación e Independencia.

4. 50 años de lucha y resistencia del pueblo saharaui por alcanzar su independencia. Algunos avances importantes:

El Pueblo Saharaui lleva luchando por su soberanía desde hace más de 50 años. En este tiempo ha logrado avances muy importantes:

1. Desde 1963, en aplicación de la Resolución 1514 del Consejo de Seguridad de la ONU el pueblo saharaui tiene reconocido su derecho a un Referéndum de Autodeterminación e Independencia para el Sahara Occidental.

2. Este derecho se ha mantenido intacto a lo largo de todo este tiempo en todas las múltiples

resoluciones de la ONU. Ninguna resolución reconoce la soberanía marroquí del Sahara Occidental.

3. Reconocimiento en 1975 por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya de los derechos del Pueblo Saharaui a su libre determinación.

4. El 27 de febrero de 1976, proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, nombrando Presidente a El Uali Musfa Sayed.

5. Aprobación en 1991 de la Resolución 690, por la ONU, por unanimidad y aceptada por el FP, Marruecos y la Unión Africana, fijando el marco legal e institucional de la ONU para la celebración del Referéndum de Autodeterminación e Independencia.

6. Integración de la RASD en la Unión Africana como miembro constituyente, con el reconocimiento de los estados africanos. Un gran éxito para el Pueblo Saharaui.

7. Reconocimiento de la RASD por más de 80 países en el mundo.

8. Sentencia histórica definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2024, anulando los acuerdos económicos entre la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos y señalando que el «Sahara Occidental no pertenece a Marruecos».

9. Un avance importante para combatir la impunidad es el reconocimiento y denuncia por parte de las instancias de la ONU de las violaciones de los Derechos Humanos que el Gobierno de Marruecos lleva a cabo en el Sahara Occidental. El ACNUDH y otras instancias defensoras de Derechos Humanos reflejan en sus informes, la falta de libertad para la población saharaui en el Sahara Occidental ocupado, las persecuciones, encarcelamientos, torturas, condenas a penas de cadena perpetua, carencia de asistencia sanitaria a los presos, la expulsión de observadores internacionales del Sahara Occidental, etc.

10. Mantenimiento en unas condiciones precarias, durante estos 50 años, de una organización en los campamentos de refugiados de Tinduf que ha posibilitado la prestación de los servicios básicos para la población (alimentación, agua, salud, educación y servicios públicos) así como la estructura político – administrativa de la RASD. El papel de la mujer saharaui ha sido esencial e insustituible en toda esta lucha.

Durante estos 50 años el Pueblo Saharaui ha tenido muchos sufrimientos, guerras, pobreza, mártires, enfermedades, traiciones, carencia de recursos básicos, pero ha mantenido con un heroísmo y una dignidad ejemplar su opción inalterable por la libertad y la independencia en su territorio que es el Sahara Occidental.

5. Planteamientos para seguir apoyando el derecho de autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.

1. El marco aceptado en múltiples resoluciones de las Naciones Unidas es el respeto del Derecho de Autodeterminación e Independencia, reconocido en la Resolución 1514 de la ONU, al tratarse de un asunto de descolonización, y sobre todo la resolución 690 de 1991, aceptada por todas las partes: ONU, Unión Africana, Frente Polisario y Gobierno de Marruecos que señaló el año 1992 para la celebración del Referéndum, y que posteriormente Marruecos impidió que se llevara a cabo con su estrategia de autonomía para el Sahara Occidental, bajo la soberanía marroquí planteada en 1997.

2. Es imprescindible que la ONU imponga al Gobierno de Marruecos la aceptación y el respeto a sus resoluciones y que se celebre el Referéndum de Autodeterminación e Independencia lo antes posible. Igualmente, la Unión Europea y sobre todo los gobiernos de Francia, EE. UU., y de España deben presionar al Gobierno de Marruecos lo necesario para alcanzar una solución justa, pacífica y que respeta el derecho a la libre determinación del Pueblo Saharaui tal como señala el Secretario General de la ONU en su informe al Consejo de Seguridad el 31 de julio de 2025.

3. El retorno a la guerra en el Sahara Occidental desde el 13 de noviembre de 2020, a consecuencia de la ruptura unilateral del alto al fuego por el ejército marroquí es un hecho muy grave y arrastra a toda la región a la inestabilidad, al militarismo y es un serio obstáculo para la cooperación y el desarrollo en la región. Las consecuencias son imprevisibles por la cercanía a la situación explosiva en el Sahel, la intervención del ejército de Israel, el expansionismo marroquí y los diferentes intereses geopolíticos de las grandes potencias, que puede arrastrar a una escalada bélica a toda la región. Ello exige presionar al gobierno de Marruecos para garantizar una solución pacífica y justa sobre la base de aplicar las resoluciones de la ONU y la Unión Africana.

4. Es una exigencia política y moral presionar al Estado español para que asuma sus responsabilidades en el origen y desarrollo del conflicto al ser la potencia colonial que incumplió sus obligaciones con el Pueblo Saharaui al no celebrar el referéndum que además propició en 1975 la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid que facilitó la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos y Mauritania, traicionando y abandonando al Pueblo Saharaui.

Particularmente grave es el posicionamiento del actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyando la propuesta marroquí de la autonomía y aceptando la soberanía de Marruecos en el Sahara Occidental y la ocupación.

5. Marruecos ocupa ilegal y violentamente el Sahara Occidental desde noviembre de 1975. Viene ejerciendo desde el inicio una acción planificada y sostenida de violación de los derechos humanos sobre la población civil saharaui defensora de la legalidad internacional y de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. Los asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, juicios sumarios sin garantías procesales, desapariciones, agresiones e intimidaciones eliminando cualquier signo de identidad saharaui o de libertades públicas, son el drama diario de la población saharaui en los Territorios Ocupados. Particularmente grave ha sido la represión marroquí organizada para aplastar en 2009 las manifestaciones de Gdeim Izik que llevó a la cárcel a 25 activistas saharauis sin garantías procesales mínimas y que fueron condenados a cadenas perpetuas, y a 25 y 20 años en cárceles de Marruecos.

Hay que seguir denunciando esta situación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exigiendo la liberación de todos los presos políticos saharauis, la apertura del territorio del Sahara Occidental a los observadores internacionales, el cese de la represión sobre el Pueblo Saharaui y la denuncia del Gobierno de Marruecos ante todas las instancias internacionales defensoras de los Derechos Humanos.

6. Exigencia al Gobierno de Marruecos del cese del saqueo de los recursos naturales y económicos del territorio del Sahara Occidental ocupado en cumplimiento de las sentencias de octubre de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante una denuncia presentada en 2012 por el Frente Polisario.

Estas sentencias son un triunfo histórico del Pueblo Saharaui y anula los acuerdos económicos y pesqueros suscritos entre la Comisión de la UE y el Gobierno de Marruecos. Las sentencias firmes establecen que:

- Las riquezas del Sahara Occidental pertenecen al Pueblo Saharaui.

- El Sahara Occidental no forma parte de Marruecos.

- Quien representa al Pueblo Saharaui es el Frente Polisario.

- Los acuerdos firmados entre la Comisión de la UE y el Gobierno de Marruecos son nulos.

7. Es fundamental incrementar la cooperación humanitaria con los Campamentos de refugiados de Tinduf para el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la población: alimentos, agua, salud, vivienda, educación, transportes, cultura, servicios públicos, fortalecimiento de las estructuras administrativas de la RASD, etc.

Esta acción es inaplazable y urgente ante el llamamiento efectuado por la MLRS y lar organizaciones humanitarias que trabajan en los campamentos de refugiados de Tinduf, por la disminución de los recursos destinados a esta labor y el incremento de los precios de los productos.

8. Desde Canarias y desde España se debe marcar una política clara ante el expansionismo de Marruecos en la región. A la anexión ilegal del Sahara Occidental, Marruecos ha puesto en marcha iniciativas para la ampliación del Mar Territorial entre el Sahara y Canarias, el control del tráfico aéreo del Sahara Occidental, la construcción de vías de comunicación con otros países africanos utilizando el Sahara Occidental, la captación de inversiones extranjeras y de la UE en los territorios ocupados etc.

Si a esto se le añade la situación de guerra desde 2020 y la cercanía del Sahel se configura un escenario de inestabilidad e inseguridad en toda la región que también afecta a Canarias. Canarias debe exigir el respeto y la aplicación de las Resoluciones de la ONU y la celebración de un Referéndum de Autodeterminación en el Sahara Occidental, así como el cese de la violación de los Derechos Humanos por Marruecos sobre la población civil saharaui, la liberación de los presos políticos saharauis, poner fin al saqueo de sus recursos naturales y, además, incrementar la cooperación humanitaria con el pueblo saharaui.