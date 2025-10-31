Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Conflicto del Sáhara Occidental

50 años de resistencia y lucha del pueblo saharaui

Es una exigencia política y moral presionar al Estado español para que asuma sus responsabilidades en el origen y desarrollo del conflicto al ser la potencia colonial que incumplió sus obligaciones

Carmelo Ramírez Marrero

Consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria. Presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara (FEDISSAH)

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:11

Comenta

1. Breve descripción de los antecedentes del conflicto del Sáhara Occidental y su evolución hasta hoy.

• El Sahara Occidental fue una colonia española durante ... casi un siglo, de 1883 a 1975, cuando las potencias europeas se reparten África con el Convenio de Berlín. Como toda colonización, se hizo de forma violenta, imponiendo el dominio, expoliando sus recursos naturales (pesca, fosfato y minerales) y manteniendo a la población saharaui en la miseria y la pobreza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  3. 3 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  4. 4 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  5. 5 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 50 años de resistencia y lucha del pueblo saharaui

50 años de resistencia y lucha del pueblo saharaui