¿Cantera o ascenso?

La UD Las Palmas lo ha apostado todo al ascenso. No vale otra cosa que no sea volver a élite al acabar este curso. Con una remodelación casi estructural, se cuentan ya once fichajes y faltan cinco por llegar, las cartas están echadas. Jugadores con renombre, como Rubén Castro ; otros con ciertos galones y experiencia en eso de las mil batallas, llámese Cala; y la vuelta el último rey en Segunda División, Sergio Araujo , en la zona noble del Gran Canaria no conciben otro objetivo que no sea subir a Primera.

Y entre tanto fichaje, sale a la palestra la posible pérdida de identidad de Las Palmas. Desde la grada ya se empieza a cuestionar que cada vez haya menos canarios en la plantilla. Tal vez se esté perdiendo ese ADN amarillo. Por Twitter he llegado a leer que se prefiere a una UD que se quede en el barro de la división de plata que el propio ascenso para pegarse con los mejores del mundo. Entendibles todas las posturas. Por un lado, los maquiavélicos, a los que el camino y los protagonistas se las traen al pairo y solo quieren ver al equipo isleño correr detrás de Leo Messi. Por el otro, aquellos que sienten a la Unión Deportiva como el propio archipiélago canario. Hasta ahí bien. Yo quiero ver a mi equipo jugando en el Camp Nou, Bernabéu y Mestalla, sin faltar a los preciosos campos que hay en Segunda. Ojalá fuera con once canarios sobre el césped. Pero no siempre salen jugadores como Jonathan Viera, Roque Mesa o Vitolo.

Si Las Palmas vence y convence, el debate estará cerrado. Si pierde y no transmite nada a la grada, lloverán las críticas por no mirar al filial. Jiménez salió de la cantera del Sevilla, entrenó a su filial durante siete campañas. Si alguno tira la puerta abajo, subirá al primer equipo. De momento solo Diego Parras parece convencer al técnico andaluz para quedarse con los mayores.

No podemos pedir que suba otro Viera porque no lo hay en el filial. Me nace una duda y la lanzo al aire. Si se diera ficha en el primer equipo a los Expósito, Fabio, Josemi y compañía, y la categoría se les hiciera grande, ¿cuestionarían también la apuesta por ellos?