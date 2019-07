Canarias y la izquierda rota

La semana que acaba supone un punto de inflexión en la agenda política. Ya nada será como antes. El PSOE no regresará al triunfalismo añorado de tiempos del bipartidismo y Podemos observará que la izquierda que pretendió asaltar el cielo se fragmentará y probablemente aparezca una tercera formación liderada por Íñigo Errejón y Manuela Carmena. La oportunidad histórica de una coalición de izquierdas o frente popular (esgrimiendo el lenguaje de la Segunda República) quebró. Incluso, en el mejor de los supuestos, si llegara un hipotético acuerdo en septiembre no durará los cuatro años ni consumará la legislatura con las premisas vistas en el Congreso de los Diputados. La relación está rota. La confianza es mínima. Y Pedro Sánchez va camino de convertirse en Mariano Rajoy. Se barrunta que su estancia presidencial está ya acotada. Si hay abstención de las derechas, que no la habrá, será condenado desde la izquierda por otro viraje camaleónico, esta vez a son de socioliberal. Si llegase a una alianza con Podemos, el rey no repetirá intento de investidura sin estar cerrado de antemano, el día a día del Gabinete recordará las mejores memorias republicanas durante la Guerra Civil.

¿Qué va hacer Ángel Víctor Torres? La pugna desatada entre las izquierdas en Madrid se trasladará antes o después al conjunto de la España autonómica. El PSOE ataca a Podemos, quiere cargárselo, y los dirigentes territoriales de Podemos algo tendrán que decir para defenderse y no quedar absorbidos por el discurso oficial socialista. Si no hay respuesta al asunto catalán, Nueva Canarias (que es nacionalista) tendrá que dictar su propio argumentario que le desmarque de la sucursal del PSOE que obedece a Ferraz. No olvidemos que los escaños de ERC los necesita Sánchez.