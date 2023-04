Más Canarias que nunca

Coalición Canaria cumple 30 años y es oportuno ponderar estas tres décadas de nacionalismo en Canarias. La conformación de una fuerza política de carácter nacionalista en un territorio como Canarias, disperso, por su condición insular, y distante como archipiélago de España y de Europa como estado y continente de referencia en lo social, en lo cultural y en lo económico se hizo realidad en marzo de 1993 con el nacimiento de Coalición Canaria. De esta forma, se respondió desde las Islas al rechazo del Gobierno de España de implementar los derechos conquistados por la sociedad en su Estatuto de Autonomía y a su secular incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Con la eclosión de una fuerza nacionalista arraigada en las siete islas, Canarias comenzó a superar épocas marcadas por una política planificada y desarrollada más desde el hecho insular que desde su condición archipielágica.

En ese momento empezamos a coincidir en que una visión, y división, demasiado anclada en el hecho insular de cada organización política sustraía capacidad de acción y también peso e influencia ante decisiones de importante calado para Canarias que se dirimían en d en foros políticos centralistas.

Con la concepción complementaria, y no enfrentada, de Isla y Archipiélago y la unión del nacionalismo canario contemporáneo, Canarias no solo comenzó a mirar por sí misma, más allá de las fronteras insulares, también, y quizás más importante, cada isla empezó a mirar por lo que cada una de ellas podía hacer por todas. Por todas y por todos, por Canarias.

Con estos mimbres, y la irrenunciable vocación de defender Canarias por encima de todo, para que nuestro país no sea un actor político secundario en el desarrollo efectivo del Estado de las Autonomías, los partidos Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), Centro Canario Nacionalista (CCN), Iniciativa Canaria (ICAN), Asamblea Majorera (AM) y Partido Nacionalista Canario (PNC) crearon el primer frente amplio de los nacionalistas canarios. Aquel año de 1993 fraguó por primera vez en democracia una formación política ambiciosa con proyectos de largo recorrido y de estricta obediencia canaria.

Treinta años después, los logros son evidentes. Con el impulso de la alianza nacionalista, el reconocimiento del hecho diferencial canario ha conquistado un lugar propio en las estructuras básicas de la Comunidad Autónoma, en el Estado español y en la Unión Europea. Hitos de capital importancia como el nuevo Estatuto de Autonomía o, en el ámbito comunitario, el estatuto de Región Ultraperiférica de Canarias, reconocido por la UE, son dos iniciativas clave para entender las conquistas de los nacionalistas canarios. También múltiples logros en la política estatal, donde los grupos parlamentarios de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España han realizado un trabajo constante para que cada ley o cada plan del Estado tenga su justa aplicación en las Islas, siempre considerando las especificidades sociales, económicas y territoriales de Canarias.

No cabe duda de que Coalición Canaria es el proyecto político que mejor conoce esta tierra. Un partido para construir país. Hombres y mujeres que han estado siempre donde se decide el presente y el futuro de todos los canarios y canarias. En una sociedad que no ha permitido, ni de ninguna forma permitirá, que Canarias sea tratada como una comunidad autónoma de segunda división en la coyuntura política del Estado. Y el partido de Canarias, Coalición Canaria, nació para que las islas sean tratadas igual, ni más ni menos, que el resto de territorios en debates y decisiones políticas tan importantes como la financiación autonómica de servicios públicos y otras necesidades específicas en economía, sanidad, servicios sociales o transportes.

Porque hoy, más que nunca, es necesario el nacionalismo en Canarias. Porque todo lo que se tiene se puede perder, aunque muchos crean que no puedan dar marcha atrás los derechos que hemos conquistado como pueblo en estos treinta años. Pero hoy, ante actuaciones de línea centralista por parte del Gobierno de España, con el riesgo de una armonización fiscal y política que sería un ataque frontal al cumplimiento del REF, Coalición Canaria debe seguir siendo el mejor contrapeso de los partidos de obediencia estatal en las Islas, para los que todo proyecto político o económico debe ser primero consultado con sus jefes en Madrid para lograr su autorización. Algo así ni lo hemos visto ni nunca se verá en otros territorios, en otras comunidades del Estado español.

Como hemos hecho estos treinta años, Coalición Canaria continuará en pie para defender las legítimas demandas de nuestro pueblo en ocho islas que no quieren conformarse con ser menos que nadie. Porque no podemos aceptar resignados que se nos trate peor que a otros territorios del Estado que no se enfrentan cada día a hándicaps estructurales como la lejanía o la fragmentación territorial forzada por la condición de archipiélago. Y no podemos caer en la resignación del maltrato permanente al que nos someten partidos de obediencia centralista cuyos dirigentes están más pendientes de sus carreras políticas y de no molestar a sus jefes que de los intereses de Canarias.

Por eso, Coalición Canaria, el partido nacionalista de Canarias, es un patrimonio de todos los canarios y canarias.

Y ahora, cuando el mundo global está en crisis constante e impera la incertidumbre, necesitamos más Canarias que nunca.