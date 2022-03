Si me muero, que me muera / con la cabeza muy alta. / Muerto y veinte veces muerto, / la boca contra la grama, / tendré apretados los dientes / y decidida la barba / Cantando espero a la muerte, / que hay ruiseñores que cantan / encima de los fusiles / y en medio de las batallas. Estos versos pertenecen a 'Viento del pueblo', uno de los poemarios por los que un tribunal franquista resolvió el 18 de enero de 1940 condenar a muerte al poeta Miguel Hernández como autor de un delito de adhesión a la rebelión. Luego le conmutaron la pena por otra de prisión.

Este 28 de marzo se cumplieron 80 años de su muerte, enfermo de tuberculosis y en la cárcel. Le murieron, como afirma Nieves Concostrina. El caso es que este aniversario y el motivo de la condena me recuerdan hasta qué punto se juega con el lenguaje. Condenaron a Miguel Hernández por rebelión precisamente los que se rebelaron contra el orden legítimo y establecido, los que dieron el golpe de Estado. Por esa inercia de tergiversación y lenguaje manipulado, a mí me tocó estudiarlos en EGB como bando nacional y no como bando sublevado o golpista.

Suele ser, por cierto, un ardid habitual de los que rompen con las reglas: ocultar la verdadera realidad o buscar en las palabras la legitimidad que no tienen. Justo estos días cayó en mis manos un ejemplar de la novela de John Boyne 'La casa del propósito especial'. Así fue como los bolcheviques llamaron al lugar donde asesinaron de forma salvaje al zar Nicolás II y a su familia, sin juicio previo. Injustificable, por mucho que fuera un sátrapa y un inepto. Y así, especial, es como Putin ha bautizado la operación militar con la que ha invadido Ucrania, otro burdo intento, como los anteriores, de camuflar la realidad.