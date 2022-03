Lo escuché en un podcast protagonizado en su mayoría por historiadores, intelectuales de muy diversa condición o periodistas de dilatada trayectoria en los más plurales medios de comunicación, buena parte de ellos, que yo sepa, alejados de discursos reaccionarios o antisistema. Dialogaban con otro que acaba de sacar un libro y le preguntaron por qué entendía que China se convertiría en la potencia hegemónica en el mundo a partir de los años 30 del siglo XXI.

Entre sus reflexiones dijo esto: «La democracia ha llegado a un punto de extraordinario envejecimiento, es lo que sucede con las sociedades muy avanzadas, que van pudriéndose por dentro a base de corruptelas, de imponer tantas reglas, tantas prohibiciones y tantas historias para poder sobrevivir que al final se mueren, se pudren por dentro». Dicho esto, añadió: «China tiene la virtud entre comillas de que ellos dicen por aquí, porque lo digo yo y todos van por ahí (…), aquí no, los políticos no van por el bien del país, van por su poltrona y el siguiente va a lo mismo; estamos en un juego muy macabro, en Occidente tenemos un juego democrático que es muy macabro, muy letal para nosotros y para nuestro futuro».

Es textual. Nadie le rebatió. Ni siquiera para poner un matiz o un pero. Identificó corrupción con democracia, como si no la hubiera, peor incluso, en los regímenes totalitarios. Tampoco nadie cuestionó la vulneración de los derechos humanos en esos estados autócratas. Dudo de si compartían esas tesis o si se les coló y no supieron darse cuenta. Me inclino por la segunda. A la democracia le están entrando muchos caballos de Troya. Estemos precavidos. Parecen inofensivos, pero están infectados de veneno. En España hay unos cuantos.