Caballero judicial

El acto de apertura del año judicial tuvo ayer sabor a despedida. Flotaba en el ambiente desde que los invitados se iban a acercando al viejo palacio de Justicia, un inmueble con reminiscencias coloniales pero que, seamos sinceros, ya no está para estos trotes. Cuando se ha acudido a las instalaciones de la moderna Ciudad de la Justicia, entrar en el recinto de San Agustín es como viajar en el tiempo. Pues allí se esperaba a Antonio Doreste, que tenía que hacer los honores de dar por abierto el curso judicial, pero lo cierto es que unos y otros iban deseosos de ver qué decía sobre su continuidad en el cargo, si aspiraría a un nuevo mandato o si daría por terminada esa tarea. Tras el anuncio de que no seguiría, vino la confesión de que han sido años duros, con muchos sinsabores, sobre todo esos que, como explicó se resuelven de puertas adentro y que, quizás por el silencio con que se gestionan, se convierten en piedras aún más pesadas en la mochila que el afectado se lleva a casa.

«Doreste es un excelente conversador, un tipo simpático, que está al tanto de todo»

La reflexión personal y profesional de Doreste deberían hacérsela todos sus compañeros y también la sociedad en general. Miro, por ejemplo, hacia esos poderes públicos que no terminan de poner en manos de los profesionales de los juzgados los medios necesarios para garantizar que la justicia sea rápida. Porque una dilación derivada de la escasez de medios produce inmediatamente la quiebra en la confianza del ciudadano. Y no hay cosa peor que el hecho de que el contribuyente mire a los juzgados con desconfianza.

Quienes se ponen la toga también han de repensar el alcance de algunos hechos ocurridos en estos últimos años en nuestros tribunales. Sabido es que en todo colectivo humano hay siempre alguna manzana podrida, pero quizás si hubiera algo más de valentía a la hora de alertar sobre esos casos y bastante menos corporativismo, nos podríamos haber ahorrado algunos disgustos.

Por lo demás, Antonio Doreste se va de la presidencia del TSJC como lo que es: un caballero. Además de un excelente conversador, un tipo simpático, que guarda las distancias pero las acorta cuando entra en confianza, que está al tanto de todo y le gusta hablar igualmente de todo quizás porque por los tribunales pasan patricios y plebeyos, de izquierdas y de derechas, intelectuales y sabedores de casi nada, hombres y mujeres, en suma, que dibujan una sociedad plural como la nuestra.

Ahora, cuando se quite la toga de presidente del TSJC -que no de juez-, y cuando se afloje los tirantes, podrá degustar un buen helado con la tranquilidad de saber que sobre su cabeza no está la losa de un sistema judicial tan necesario como necesitado.

Que lo disfrute.