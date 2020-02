Bulos vs sentido común

Leí esta semana un artículo en el que se ofrecían recomendaciones a la población para que evitaran ser engañados por los bulos que circulan siempre que hay un foco informativo de gran interés. Pues qué quieren que les diga, a mi me parece totalmente surrealista que haya que dar claves a los lectores de noticias para que estos distingan entre las fiables y las que generan desinformación y, a la postre, confusión.

Que si hay que buscar la fuente de la noticia y verificar su autenticidad, que si no se deben de reenviar estos bulos sin antes comprobarlos, que si debemos de ser críticos y no caer en el engaño, que si debemos de contrastar las fotos y vídeos para determinar si se corresponden a la noticia o no, o que no tenemos que entrar en estado de pánico al recibir información falsa. Todas estas recomendaciones son altamente positivas pero yo las resumiría en dos, sencillas y sin lugar a la confusión. El lector que quiera saber lo que ocurre con situaciones de interés como es el coronavirus, pues que lea medios de comunicación reconocidos o beban de las fuentes oficiales. Ni más, ni menos.