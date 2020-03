No les descubro algo nuevo si confieso que soy de los muchos que está harto del excesivo alarmismo desatado en torno al coronavirus. Mi hartazgo está al mismo nivel que al que he llegado tras escuchar una y otra vez a los responsables políticos de las islas asegurar que la Sanidad en el archipiélago es fuerte y de calidad.

Eso sí que es un bulo. Al mismo nivel que los que pueblan las redes sociales en torno a este nuevo virus que trae de cabeza a medio planeta. A los datos me remito. Espero que no tenga la desgracia de tener que acudir a Urgencias del Hospital Insular, por poner un ejemplo. El panorama que allí le espera está a años luz de ser el propio de una Sanidad de calidad, como se ha asegurado estos días. Lo normal es que le toque esperar turno en una silla o en una camilla aparcada en un pasillo. Sin intimidad, como si usted, en vez de una persona, fuera un saco de papas. Si, encima, usted habitualmente tiene un tratamiento diario con pastillas... vaya alertando a sus familiares que en breve les llamarán desde Urgencias para que las lleve al Hospital, porque allí, aunque parezca increíble, no las tienen. Conozco ya dos casos en los que ha sucedido.

Si su dolencia no es tan grave y la misma se puede resolver en un centro de salud, el panorama no hace falta que lo describa. Es de sobra conocido. Sobre todo si se le receta unas pruebas en especialidades, para las que le llamarán, como pronto, cuando el Herbalife Gran Canaria vuelva a jugar la Euroliga.

La Sanidad en Canarias es estupenda según con la que sea comparada. A buen seguro, que al lado de la que padecen los sirios tras tantos años de guerra, la nuestra resulta ganadora.

Lo que sí es cierto es que nuestra Sanidad tiene músculo para resolver crisis. Y también lo es que cuenta con profesionales estupendos. En todas las ramas y especialidades. Pero funciona de aquella manera, fruto de los negros años en los que Coalición Canaria ha estado al frente del Gobierno. Su gestión es un hervidero de vicios y despropósitos. Algunos fruto de la desidia, de desvíos presupuestarios para contentar a amigos y, sobre todo en la pasada legislatura con el fugado al Senado Fernando Clavijo en la presidencia, para fortalecer de la mano de Baltar al sector privado.

Esta supuesta crisis del coronavirus presenta el momento ideal para empezar, de verdad, a cambiar las cosas en el ámbito sanitario canario. El Ejecutivo que lidera Ángel Víctor Torres, salvo que viva en Marte –que no lo creo–, sabe que hay que darle un giro de 180 grados, aunque a muchos profesionales acomodados y gestores de segunda les moleste.