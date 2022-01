Borrando correos

Se ve que andan preocupadas sus señorías los magistrados tras encontrarse de repente en sus correos con mensajes de grupos antivacunas, negacionistas de la covid-19 y sensibilidades diversas que utilizan las herramientas tecnológicas para ser absolutamente invasivos a la hora de hacernos llegar lo que piensan. Entiendo la molestia, la congoja e incluso la zozobra de hombres y mujeres togados al encontrarse con tales mensajes, pero eso demuestra que son de carne y hueso: les está pasando exactamente lo mismo que al común de los mortales. De manera que ¡bienvenidos a la realidad! Recibidos serán, por tanto, con los brazos abiertos -pero manteniendo la distancia- en el club de la inmensa mayoría que lleva año y medio con este padecimiento. Pregunten, si no, a los trabajadores sanitarios. Esa inmensa mayoría que en más de una ocasión ha mirado precisamente hacia los altares togados esperando ver su respuesta y encontrando un silencio sepulcral, cuando no algo que pudiera entenderse como complicidad. Que seguro que no lo es, pero parecerse, pues sí que se parece...

Hace pocos días cobró especial relevancia mediática dentro y fuera de Canarias la resolución de un tribunal tinerfeño que daba la razón a una madre que se negaba a la vacunación de su hijo. El conflicto se había desatado entre los progenitores, con uno a favor de la inoculación y la otra en contra. La decisión judicial generó debate porque parecía un calco -vuelvo a lo mismo: seguro que no lo era, pero parecerse, sí que se parecía- de las tesis de antivacunas y negacionistas. No sé si a la autora de esa decisión judicial le entró el correo y de verdad que ardo en deseos de saberlo. Como también me gustaría que los magistrados que ahora están tan molestos con los mensajes explicasen por qué hay tanta benevolencia en sede judicial a la hora de dar trámite a demandas instigadas por los grupos antivacunas contra quienes sencillamente informan (informamos) sobre la existencia de las vacunas, sus beneficios probados, las resoluciones de las agencias internacionales en materia de medicación y de la propia Organización Mundial de la Salud. Los mismos, también, que desde el minuto uno han (hemos) informado sobre lo que alegan negacionistas y antivacunas, opinando también sobre sus postulados, pues a fin de cuentas vivimos en un país que tiene la libertad de expresión y el derecho de opinión consagrados en su Constitución (con límites, por supuesto, pero como derechos fundamentales).

E insisto: entiendo el malestar de los magistrados, pues se pierde mucho tiempo borrando correos.