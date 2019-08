Bildu y el fenómeno ‘Patria’

Hay temas tan delicados en este país que al pronunciarse sobre ellos muchos sienten la necesidad, muy natural por otra parte, de transitarlos de puntillas. Uno de ellos es la duda política de qué hacer con EH Bildu cuando justo se ha conformado el Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, amén del apoyo de Geroa Bai, Podemos, Izquierda-Ezkerra y, aquí estriba la polémica, la abstención de un número de diputados de EH Bildu en la segunda votación en la Cámara. Para que no quede ninguna duda y evitar malentendidos: la violencia hay que condenarla siempre y especialmente las organizaciones políticas deben velar por ello. Que quede claro. Así pues, EH Bildu tiene que despejar este tipo de lastres y romper con el lado más oscuro del universo proveniente de Batasuna, lo que las derechas caracterizan como la herencia de ETA. Dicho esto, EH Bildu representa a un espacio social independentista que tanto en el País Vasco como en Navarra es significativo y no debe ignorarse sin más. Precisamente lo deseable, y que por fin se ha logrado, es que asimismo participen de las instituciones y se sumen al juego democrático por el bien de todos. Los escaños de EH Bildu están ahí y con ellos debe mantenerse una interlocución más allá de que luego cada uno prefiera pactar o no con ellos. Así las cosas, llegará un día (si es que no ha llegado ya) en el que EH Bildu será decisivo y se convertirá en actor protagonista del tablero gracias, entre otras cosas, a la consolidación del multipartidismo. Por eso, todo hay que decirlo, podría dudarse si realmente el PSOE hubiera entrado en esta alianza que necesitó la abstención de la izquierda independentista en época del bipartidismo. A mayor fragmentación del sistema de partidos, más probable es tener que contar con todas las siglas del arco parlamentario.