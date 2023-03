'Berni', Alberto, Ángela y Álvaro

Cuatro nombres propios esta semana dejan patente que el dinero de nuestros impuestos pueden tener extraños usos.

- Juan Bernardo Fuentes. Archiconocido se ha hecho 'Tito Berni' muy a su pesar. Exdiputado socialista, pisó el Congreso apenas unos meses. El tiempo suficiente como ahora reclamar una indemnización, por cese de actividad. Y legalmente es así, tiene derecho a percibir varios miles de euros. Desde luego, los hay con el santo de cara, mediador mediante. Bendita democracia.

- Alberto Casero. Fue también diputado hasta hace días, integrado en las huestes del PP. Malversó y prevaricó, según fallos judiciales, en su etapa como alcalde extremeño. También ha pedido que se le indemnice. Se ve que tiene un rostro que iguala en tamaño a la estatua de Pizarro que luce en la plaza central de la monumental Trujillo, ciudad en la que se dice que delinquió.

- Ángela Rodríguez Pam. Secretaria de Estado para la Igualdad. El 8 de marzo tuvo la 'gracia' de grabar y difundir unas consignas asquerosas contra Santiago Abascal. Se ve que alguien cuerdo le dio la alerta de la majadería perpetrada y horas después borró lo publicado; pero no me consta que haya pedido disculpas sinceras, cuanto menos. Con un mínimo de dignidad, debería plantearse la dimisión. Y si no llega la misma, que no le parezca mal que la destituyan. Le guste o no, España es un país plural.

- Álvaro de Luna. Salvo contratiempo, actuó anoche en el carnaval de Haría. Por la gala consta el pago de más de 53.000 euros, con cargo a las arcas de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote. Y me podrán decir que este organismo está dispuesto a patrocinar actividades en los siete municipios. Y hasta será cierto que así es. Pero a cambio, soy libre de concluir que parecen muy buenas, excelentes, las relaciones del PSOE con la PMH.