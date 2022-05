El que fuera fundador de Unidas Podemos, después de Más País y parlamentario nacional, Íñigo Errejón, ha quedado absuelto en el pleito derivado de la patada que, supuestamente, le habría dado a un vecino de Madrid que una noche se le acercó pidiéndole una foto conjunta. Como se trata de una absolución en primera instancia, habrá que esperar al recurso, que supongo que lo habrá, pero eso no obsta para hacer unas primeras apreciaciones.

Admito que me incluí desde el primer momento entre los que creía ver en la denuncia penal básicamente una cacería política. Errejón se presentaba como pieza mayor y no había más que leer algunas piezas 'periodísticas' para ver las huellas de la manipulación partidista detrás de la versión que se estaba ofreciendo. Lo demás lo conocimos ayer: el juzgado concluye que no hay manera de probar los hechos denunciados, de manera que se aplica aquello de que en caso de duda, siempre hay que fallar a favor del acusado. Pero también se advierten algunas incoherencias en el denunciante: no pudo probar los efectos de la supuesta patada, y eso que en un primer momento se le presentaba casi al borde de la muerte, a lo que se une que tardó varios días en ir a un médico para valorar los efectos de la presunta agresión. La Fiscalía pidió la absolución y el juzgado, pese a esas dudas sobre lo ocurrido, evita iniciar un procedimiento por falso testimonio.

Así las cosas, es obligado preguntarse si van a seguir saliendo gratis estas cosas. Es la misma reflexión que puso en negro sobre blanco en este mismo espacio tras ser archivada una denuncia contra el entonces concejal lagunero y ahora presidente del Parlamento, Gustavo Matos, por parte de un edil del citado municipio. Y la reflexión encaja como un guante en este caso: también el denunciante se va de rositas, mientras que Errejón se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados, tuvo que echar mano de un abogado para defenderse y se vio sometido a una avalancha de informaciones notablemente jaleadas en su contra. Sobre esto, solo un apunte: ayer me costó encontrar la noticia en el periódico digital que tanta cancha dio al asunto, que entrevistó al 'agredido', que nos mostró su hernia y que editorializó contra el 'pateador' de Más País.

Quizás una mínima diligencia judicial investigando antes de seguir adelante habría evitado todo lo que vino después. Pero supongo que es un 'quizás' planteado desde el sentido común y no desde la práctica procesal más ortodoxa.