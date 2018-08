Baltar, sin vacaciones

Por supuesto que la sanidad pública tiene problemas, y muy serios, pendientes de resolver. Y que muchas cuestiones no se agilizan porque es un sector con muchos intereses privados que hacen presión. La sanidad mueve dinero y es así porque hay un componente de instrumentalización del servicio público: externalizar las operaciones y pruebas diagnósticas. Y eso son, como solemos decir en Canarias , muchas perras. Sin embargo, el balance general es mejor que en otros países de nuestro entorno. A un ratito de aquí tenemos la sanidad de Marruecos o Mauritania que ya quisieran contar con nuestros complejos hospitalarios. O vete a ponerte malo en un viaje al extranjero que no sea en Centroeuropa.

La explosión provocada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria habrá interrumpido el descanso del consejero. José Manuel Baltar se queda sin verano porque la normalidad no se recuperará antes de que acabe agosto. La ocurrencia de la señora es todo lo contrario a la buena ciudadanía. Si cada uno se toma la justicia por su cuenta a raíz de que no te atiendan como es debido, muy mal vamos. Con un mechero se puede hacer locuras y lo ocurrido en Tenerife podría haber sido una desgracia aún mayor. Y eso que es en agosto, cómo sería la histeria que hubiera generado esto por ejemplo a unas solas semanas de las elecciones.

«O vete a poner malo en un viaje al extranjero que no sea en Centroeuropa»

Un consejero de Sanidad debe estar dispuesto siempre a quemarse políticamente. Y en esto a Baltar le da igual pues cualquier día retorna al mundo privado desde el que proviene y santas pascuas. No es un hombre de partido ni tampoco aspira a posiciones políticas más altas. Con no darle quebraderos de cabeza a Fernando Clavijo ya es suficiente. Recientemente la Consejería hizo públicos los datos relacionados al corte de 30 de junio y enseguida la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias alertó que las listas de espera de más de seis meses han disminuido porque se ha tirado de las clínicas privadas, han muerto los afectados en el transcurso del tiempo o bien borran a pacientes que no han localizado. Todo esto ocurre mientras denuncian que se están dando citas con especialistas para 2021. Con todo, ni lo uno ni lo otro se revolverá con pataletas o excesos incívicos como el sucedido esta semana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Debemos ser críticos y no permitir que se juegue con la sanidad a modo de negocio, que por desgracia lo es en abundancia, pero sin dejarnos llevar por la sinrazón. Basta con repasar cómo estaba la sanidad en Canarias allá por la Transición o antes de que el Estado transfiriese la competencia ya en democracia y compararlo al nivel actual. Seguro que obtendríamos razones para un optimismo moderado.