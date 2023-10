No es el camino

Las costas del archipiélago llevan casi 30 años siendo testigos del drama migratorio. Más allá de los aciertos y errores, improvisaciones o abandonos de Madrid, ningún dirigente del Gobierno de Canarias recurrió nunca en este tiempo a ataques subidos de tono o mensajes xenófobos.

Quiero pensar que esta actitud se debe a la solidaridad con esas personas que alcanzaron las islas después de un viaje terrible -que ni empezó al subir a la patera ni finalizó al tocar puerto europeo- y con las miles que perdieron la vida en el océano. También, es evidente, obedece a una cuestión de responsabilidad política. Resulta demasiado peligroso encender una mecha que puede hacer estallar una bomba social. Hasta ahora, estos casos han sido aislados, pero no estamos exentos de que algún iluminado abra la espita por que la salgan a borbotones argumentos cargados de frustración o ignorancia.

La irrupción de Vox en el escenario político ha venido a enturbiar con mentiras, inexactitudes y palabras manipuladoras ese escenario en el que se ha mantenido Canarias y en el que los derechos humanos y la empatía se anteponen al mensaje fácil y racista.

La vergonzante respuesta de muchos dirigentes de PP y Vox ante la derivación de migrantes desde las islas a la península no puede permear a los responsables políticos de Canarias por el hecho de compartir siglas.

El vicepresidente del Gobierno y líder del PP regional, Manuel Domínguez, y el dirigente del PSOE, Ángel Víctor Torres, han entrado al barro en este asunto y, o reculan a tiempo o este enfrentamiento por el 'y tú más' salpicará finalmente a la parte más débil, a los migrantes, que en vez de encontrar un tratamiento digno se verán en medio de discusiones estériles que solo conducen a enconar la situación.

Cuando en el Estado y en la comunidad autónoma gobierna la misma formación política, los desencuentros se hacen puerta adentro, la firmeza no se exhibe con exabruptos en los medios de comunicación. Eso lo saben unos y otros.

Por eso, no me creo, como dice Domínguez, que Torres fuera cómplice ni consentidor de la política desarrollada por el Gobierno central para atender el flujo migratorio de 2020. No me creo que el líder del PSOE asistiera impasible al hacinamiento de 2.000 personas en el muelle de Arguineguín durante meses y en plena pandemia. La realidad, igual ahora que hace tres años, es que Canarias sigue estando a 2.000 kilómetros de Madrid y la imagen que ofrece la televisión es muy lejana.

Tampoco es necesaria esa simplificación del dirigente socialista instando a Domínguez a que pida a los suyos en la península que se impliquen en la atención a esta emergencia y acalle las críticas.

¿Se están negando las autonomías del PP a acoger inmigrantes? La mayoría, no. ¿Está actuando el Estado desde la opacidad y la desinformación? Desde luego. ¿Existen declaraciones xenófobas por parte de responsables del PP? Es obvio. ¿Están haciendo todos política partidista con la desgracia de miles de personas que se juegan la vida en el mar? Absolutamente.

Sin duda, ese no es el camino. Hacer política con un drama humanitario, que además repercute directamente en la presión que sufren algunos servicios, no aporta nada a la gestión del flujo migratorio, que este mes de octubre superará las cifras de la crisis de los cayucos. Además, contribuye a levanta muros que cada vez son más difíciles de saltar.