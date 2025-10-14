Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nuestra propia 'gran ambición'

En la actualidad, se está iniciando un debate en torno a una supuesta vuelta al 'espíritu del 93' promovido precisamente por su hasta ahora valedora, la propia CC, junto a los desertores de la izquierda canaria

Ayoze Corujo Hernández

Secretario nacional de Organización de Nueva Canarias-Bloque Canarista

Martes, 14 de octubre 2025, 22:59

Comenta

Acabo de terminar de ver la película 'La gran ambición', basada en la apuesta política del líder del Partido Comunista Italiano entre 1972 y 1984, ... Enrico Belinguer, por el denominado 'compromiso histórico'. Se trataba de un acuerdo entre los comunistas italianos y la democracia cristiana de Aldo Moro que giraba en torno a la necesidad de confluencia entre ambos espacios ideológicos para, según Belinguer, sobrepasar la capacidad electoral de los comunistas y avanzar en el modelo reformista socialista en el que creía. Un pacto amplio y transversal que buscaba desactivar la influencia de los extremismos en la vida política italiana y asegurar los pilares democráticos.

