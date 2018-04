¿Aún hay solución europea?

La crisis económica conllevó pronto una ruptura política que ha sacudido al Viejo Continente. Es recurrente apelar al malestar social y a la proliferación de autoritarismos y populismos de toda laya a lo largo y ancho del territorio europeo. En una década, que justo se cumple ahora, los ideales de unión política se han diluido. Repasemos: recesión, austeridad, rescates, destrozo en Grecia, Frente Nacional, debilidad de los principales partidos,... Las consecuencias se antojan importantes. Y si recomponer el escenario europeo pasa por la capacidad política de personajes como Angela Merkel o Emmanuel Macron, mal vamos. No es porque no les falte voluntad, que a saber, sino porque el europeísmo desde 2008 ha tropezado con la certeza de que prima el interés nacional. Todavía tira más la selección de fútbol de cada país que un grupo de tecnócratas en Bruselas que han sido odiados estos cursos desde Europa del Sur.

Ante este contexto en el que se ha debilitado los sistema de bienestar, unos más que otros, solo imperará un esquema de mercado único o si acaso de unión monetaria. Por eso la crisis de la Unión Europea es pareja a la de la socialdemocracia. Porque el apogeo de la arquitectura comunitaria coincidió con el esplendor del modelo social europeo que suscribieron democratacristianos y socialdemócratas en el periodo de posguerra.

Aún no se ha consumido el brexit. Y entonces todo será más difícil o más chocante. Pero ese brexit ha sido respaldado tanto por votantes conservadores como por laboristas. Por lo tanto, es fruto de un desencanto que supera la clave ideológica. Y esa izquierda está desencantada porque en el conjunto europeo el poder central no solo pierde soberanía sino que mengua sus servicios públicos mientras la tecnocracia de Bruselas mira hacia otro lado. Un caldo de cultivo generado desde hace años que no podrá enmendar las mejores propuestas de Merkel o Macron.

En suma, la decadencia europea asoma como una especie de crónica de una muerte anunciada. Y la fragmentación parlamentaria con la irrupción de formaciones muy variadas pero de claro sentir nacional, certifica que los cimientos europeos se tambalean. Prevalece el pesimismo en la población o simplemente el pasar olímpicamente de todo aquello que atañe a la Unión Europea. No se reconoce. No hay sentimiento de pertenencia supranacional. Y lo que es artificial o inducido de manera forzada, acaba resquebrajándose. Es cuestión de tiempo. Eso o relanzar el modelo social, el que resguardaba precisamente la socialdemocracia que ya tiene bastante en el presente con sus propios problemas a sortear. Dos realidades que van de la mano (declive del Estado del Bienestar y diagnóstico del centroizquierda) y que sin los actores políticos de siempre, es inviable por mucho que Merkel o Macron se afanen en sus discursos. Fin de época.