Oportunidad startup

La pasada semana tuve la oportunidad de compartir experiencias y participar en las primeras jornadas organizadas por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas, denominadas Canarias Destino Startup. Una iniciativa de la AJE que contemplaba entre sus objetivos impulsar al ecosistema empresarial innovador local para la captación de inversión, con especial atención a iniciativas digitales, así como posicionar al archipiélago como hubs de startups vinculadas a tecnología, economía verde y sector audiovisual.

Del éxito de convocatoria y del resultado de estas Jornadas ya se han hecho eco los distintos medios de comunicación, pero creo que, a la sombra de ellas no está de más ejercitar una pequeña reflexión sobre las oportunidades que el emprendimiento joven y las empresas de base tecnológica tienen para el presente y el futuro desarrollo de Canarias en distintos aspectos. Mucho se ha hablado de la necesidad de promover la diversificación de la economía canaria de cara a mejorar el futuro de las islas. No cabe duda, que en un territorio como el nuestro, agraciado con las bondades del clima y la belleza de los paisajes, el turismo va a continuar siendo el principal motor económico, pero no podemos olvidar como la situación pandémica que recientemente atravesamos puso en evidencia los riesgos de esa dependencia casi exclusiva del sector turístico.

Además, ahora en Canarias contamos con una población joven mucho mejor formada que en épocas anteriores; de hecho, los últimos datos revelan que casi un 46% de la población canaria de entre 25 y 34 años contaba en 2022 con estudios superiores. Esto supone un avance de más de 13 puntos porcentuales durante la última década. Pero, al mismo tiempo, la tasa de desempleo juvenil en Canarias continúa siendo la tercera más alta de España.

Canarias, y por ende Gran Canaria, lleva siglos disfrutando de un fuero fiscal que ha ido mutando con las décadas, pero que tenía como objetivo salvar nuestra desventaja competitiva para el emprendimiento por la distancia del continente europeo y la complejidad de tener economías de escala o industria pesada. Todo esto ha dado un vuelco con la llegada de la era digital, pero solo hemos empezado a verlo hecho realidad tras la proyección del archipiélago atrayendo a talento en forma de nómadas digitales (gracias a ser de las primeras comunidades en tirar fibra al comienzo del siglo) y ahora, generando talento capaz de exportar ideas y, también, patentes. Para que esto se siga prodigando y, lo más importante, genere proyectos con posibilidad de crecer, debemos seguir incentivando el espíritu creativo de múltiples proyectos locales y facilitar que compartan su experiencia con proyectos de cualquier lugar del planeta. Por eso esta iniciativa de la AJE es tan necesaria ahora y en el futuro inmediato. Y por eso, desde las administraciones públicas debemos seguir apoyándola.

En este escenario, la celebración de iniciativas como la reciente Canarias Destino Startup ha servido para poner el foco sobre el desarrollo que desde hace ya algunos años se viene dando en las startups en Canarias, donde no solamente se configuran como alternativa a la empleabilidad de la población joven, sino que cuenta con la ventaja fundamental de tratarse de empresas que aglutinen iniciativas emprendedoras en torno a la llamada economía verde, favorecedoras de la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a otros muchos sectores, como el de la energía, el turismo o el sector primario.

Impulsar el emprendimiento joven es por tanto un objetivo a tener presente. El emprendimiento no sólo genera oportunidades de empleo para quien lo ejercita, sino que también abre puertas a otros jóvenes que pretender acceder a él; al tiempo, favorece el surgimiento de novedosas ideas que permitirán mejorar la vida de las personas.

Es cuestión de aprovechar la oportunidad. El Cabildo de Gran Canaria viene desde hace años apoyando el desarrollo del ecosistema emprendedor de la isla. Me sumo ahora a esa tarea y mi compromiso es prestar especial atención a la emprendeduría joven y fomentar proyectos en colaboración con las asociaciones del sector. Todo ello sin perder de vista la brecha de género que aún afecta a las mujeres, por lo que fomentar el emprendimiento femenino estará también en el centro de nuestros objetivos para el futuro inmediato.