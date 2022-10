El asesinato de Juana Canal

Casi 20 años después ha quedado aclarada la muerte de Juana Canal en Madrid. El supuesto autor podrá ser juzgado, gracias a que el caso ha podido resolverse a pocas fechas de que prescribiese. Con todo, considero un fracaso que haya sido en 2022 cuando se ha podido zanjar una investigación abierta el 22 de febrero de 2003, pues de nuevo ha quedado patente que no se dota con los medios suficientes a jueces e investigadores. Y acontece con suma frecuencia.

En 2013 publiqué un reportaje en este diario donde dejaba constancia de que solamente en Lanzarote, por aquellos días, al menos una decena de muertes violentas estaban pendientes de zanjar; a pesar de las indagaciones hechas. De aquella extensa relación, centrada entre fechas finales del pasado siglo y los primeros años del tercer milenio, no me consta que se haya podido cerrar caso alguno. Han prescrito varios; con lo que dado el carpetazo, se me antoja que nunca sabremos qué pasó con la mujer que dormía en una caja en el aeropuerto, atropellada en la autovía LZ-2 por alguien que se dio a la fuga; ni con el taxista acuchillado en su coche.

En meses se cumplirán dos décadas del asesinato de una joven junto al cementerio de Arrecife, degollada y acuchillada. Y tengo bien fresco el recuerdo de lo miserable que puede llegar el ser humano, por el modo en que fue humillada, martirizada y asesinada Expedita, una persona muy conocida en Arrecife, cuyo cadáver fue encontrado a comienzos de diciembre de 2008 en Arrieta, atado de pies y manos.

Con tantos casos en un territorio de apenas 850 kilómetros cuadrados, 160.000 residentes y 60.000 turistas; seguro que se cuentan por cientos, por miles, las muertes violentas pendientes de esclarecer en España. De políticos y altas esferas judiciales depende dar importancia oficial a tan preocupante realidad.