La amargura de Twitter

«Toda esa gente que se limita a insultar y humillar afea una red social que ya es el mejor vehículo informativo de nuestros días»

Siempre habrá alguien en el lugar de la noticia que con un simple tuit, resumido en 280 caracteres y acompañado con una foto o un vídeo, desvele al mundo lo que está pasando antes que cualquier medio informativo. Es el presente -y futuro- de la comunicación. Pero dentro de esta revolucionaria red social hay un nutrido grupo de especímenes que emborronan todo lo positivo que trae consigo el pájaro azul. Abundan los perfiles que viven para atacar y desacreditar. Solo conciben esta plataforma como vehículo para el insulto y el desprecio. Da igual que al otro lado esté un famoso, un periodista o un desconocido, la meta es buscar -o inventarse- el fallo, crear polémica y magnificar el error.

El enorme número de cuentas de este tipo desvela el nivel de amargura de una parte de la sociedad que ha encontrado el altavoz ideal para hacerse escuchar. Es triste observar el tablón de estos perfiles lleno de rabia y odio. Aborrecen de todo, celebran ser bloqueados y terminan trabando amistad con elementos similares. Es preocupante la crueldad que se alcanza en algunos casos, desconocida antes no porque no existiera, sino porque no había forma de mostrarla al mundo. Estas personas, a veces desvelando su cara al público y otras escondidas, con cobardía, tras un perfil falso, solo esperan al más mínimo traspiés para saltar a la yugular, mientras que si hay acierto o triunfo regresan a sus cuevas. El aplauso no interesa.

Y no hay solución, solo queda la reflexión. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué desahogo contiene la desgracia ajena? ¿Envidia o rencores ocultos? Todo lo bueno que trae Twitter esconde un lado oscuro: la amargura de una red social que refleja el hastío de buena parte de la población.