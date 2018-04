Los móviles

«Casi siempre estamos pendientes de temas sin importancia y fungibles»

La noche anterior estaba en un concierto en el Auditorio y delante de mí un señor sacó su teléfono cuando todo estaba a oscuras. Uno pensaba que miraría un momento un mensaje urgente o que se le había olvidado apagarlo, pero aquel señor miraba fijamente su aplicación de whatsapp mientras sonaba la música. No estaba atento a la música sino a la pantalla. Miraba una foto y un texto y no paraba de actualizar el teléfono para que no se le apagara. Esperaba una respuesta y nos encandilaba a todos con esa luz molesta que estoy seguro que también estaba distrayendo a los músicos. Alguien a su lado le pidió que lo apagara. Lo apagó, pero a los dos minutos no pudo contenerse y encendió de nuevo la pantalla. Me acerqué y le dije que, estando justo delante, la luz de su móvil me alejaba de la concentración necesaria para disfrutar de la música. Lo volvió a apagar, y al poco tiempo lo encendió de nuevo. Me olvidé del concierto y lo observé. Parecía un hombre con síndrome de abstinencia, dependiente de ese parpadeo para poder seguir viviendo. Si yo hubiera sido él, me habría marchado, pero se ve que no quería alejarse de la mujer que estaba a su lado. Fue esa mujer la primera que le pidió que apagara su teléfono y tampoco le hizo caso. Pero no solo era él quien tenía el teléfono encendido en aquel momento. Algunos hasta sacaban fotografías incumpliendo las normas que anunciaron antes del concierto. Hay poco que hacer, y al final gana la barbarie cuando se junta, y cuando la falta de educación va ganando cada vez más espacios en los cines, en los teatros y hasta en los funerales.