Aquel intenso mes de agosto

Aquel querido mes de agosto, del director Miguel Gomes, es una película portuguesa de 2008 que acabo de tener la oportunidad de ver. Situada a caballo entre el documental y la ficción, retrata un mundo rural, de verbenas y de procesiones, de saudade, de reencuentros y de emigración, que en Canarias nos puede resultar muy reconocible, relacionado con un pasado no tan lejano. Nos acaba de decir adiós agosto de 2019. No sé si tan querido como el del referido filme, nada artificioso, que emociona profundamente con sus historias.

Ha sido, sin duda, un mes muy intenso en el aspecto informativo. Ya no resultan necesarias serpientes de verano ni patrióticas reivindicaciones sobre Gibraltar. Desde los fenómenos migratorios y la tragedia en el Mediterráneo a los graves incendios forestales en Gran Canaria, pasando por la conformación del nuevo Gobierno de las Islas, el debate abierto sobre el futuro de Coalición Canaria (y, en buena medida, del nacionalismo) o la ausencia de conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos que nos sitúa algo más que al borde de unas elecciones generales en otoño.

Desde el mar Mediterráneo nos llegó, una vez más, el grito desesperado de los que huyen de conflictos bélicos, dictaduras o hambrunas. En muchos casos, como el de Libia, procedentes de estados desestructurados en buena medida por la acción irresponsable de occidente que acabó militarmente con un régimen y dejó un panorama mucho peor. Como señala en Twitter el periodista canario Juan Carlos Acosta, se trata de “un Estado fallido, sin gobierno y sumergido en un lío monumental con las 40 tribus beduinas que tuvo contenidas Gadafi durante décadas, además de haberse convertido en un nido caótico para el crimen organizado”.

La Unión Europea sigue sin dar respuesta a un fenómeno, el migratorio, que se reproducirá al alza en el futuro y en el que deben prevalecer valores humanitarios frente a las salvajadas de los Salvini o los De Quinto de turno. El crecimiento de los populismos de extrema derecha, y el contagio de sus postulados a otras formaciones, no hace albergar muchas esperanzas. Un fenómeno, el migratorio, vinculado a graves problemas sociales, a guerras o a desastres medioambientales, que se amplificara con la crisis climática.

CRISIS CLIMÁTICA. Una crisis climática que, también, ha podido influir en la voracidad extrema de los incendios que asolaron a Gran Canaria en agosto. Ayudados por el cambio del modelo económico del último medio siglo, que modificó la histórica preponderancia del sector primario por el turismo. Hoy la agricultura no representa ni siquiera el 2% del PIB canario. La vuelta atrás es, probablemente, imposible. Pero es preciso aumentar el papel del sector primario, en hectáreas cultivadas, en empleo y en economía. La soberanía alimentaria resulta un objetivo muy lejano, pero debemos favorecer el consumo de nuestras producciones, las del país, para lograr una sociedad algo más equilibrada.

Los incendios mostraron una mayoritaria sociedad sensata, sensible y solidaria. En Gran Canaria y en el conjunto del Archipiélago. Y su otra inevitable cara, los bulos, los disparates, las falsedades vertidas en las redes por irresponsables de distintas procedencias, algunas incluso periodísticas. Confirmando, asimismo, la eficacia de una adecuada comunicación institucional. Clara, sin concesiones, sin generar falsas expectativas sobre la evolución de este. Y se saldó, y eso es muy importante, sin ninguna víctima mortal.

Este verano se constituyó el nuevo Gobierno de Canarias -conformado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG- que preside el socialista Ángel Víctor Torres, aunque todavía quedan algunos nombramientos por efectuar para completar su estructura. Y el primer susto -al margen del incendio y sus consecuencias- se lo llevó con el estado financiero de la Comunidad. Por las frivolidades en materia fiscal del anterior Ejecutivo, así como por la situación que esta y todas las nacionalidades y regiones atraviesan por la ausencia de Gobierno estatal y con unas cuentas públicas estatales prorrogadas.

El nuevo Ejecutivo tendrá que rectificar adecuadamente en los Presupuestos para 2020, de manera que se garantice el funcionamiento de los servicios públicos y se comiencen a acometer las mejoras en dependencia, listas de espera o educación infantil cero-tres años o en la aplicación de la ley de la dependencia. Y dar, también, los primeros pasos en la implantación de la futura Renta de Ciudadanía, recogida en nuestro nuevo Estatuto, en una tierra que destaca por sus elevados niveles de pobreza y por su falta de equidad.

Los aires de enfriamiento económico en Europa, que ya están afectando a la todopoderosa Alemania, y el Brexit duro y con el Parlamento británico silenciado, se suman para configurar un panorama más que preocupante.

PODER. Mientras tanto, Coalición Canaria, la formación que ha gobernado la Comunidad en el último cuarto de siglo empieza a digerir la pérdida del poder autonómico, a la que se han sumado la de los cabildos insulares, entre ellos los de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, y la de diversos ayuntamientos, como los de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Paradójicamente tras unos comicios en los que mejoraron sus datos, sus apoyos en votos, con relación a 2015. Pero parece que, por distintas razones, habían quemado las relaciones, derribado los imprescindibles puentes, con sus posibles aliados para alcanzar acuerdos postelectorales y mantenerse al frente de las instituciones.

Una situación que debiera aprovechar para la reflexión sobre los errores cometidos y para redefinir sus planteamientos ideológicos, suplantados por el pragmatismo en tan largo ejercicio del poder. Así como para poner sobre la mesa las líneas esenciales que debe tener el nacionalismo canario del siglo XXI. Una Convención en otoño es la primera respuesta que plantea CC para tomar impulso. El calendario electoral puede complicar, aplazándola, esa reflexión imprescindible.

La convocatoria electoral de la reciente primavera no ha resuelto la gobernabilidad en el ámbito estatal. Fracasada la investidura de Sánchez en el mes de julio, parece muy difícil aprobar en la repesca de septiembre. De entonces a hoy no han hecho sino empeorar las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno de coalición parece un imposible metafísico y los de UP no están dispuestos a tragarse un Gobierno a la portuguesa, es decir, sin su presencia en el Consejo de Ministros y Ministras. Amor imposible entre las izquierdas españolas. Casi, casi, como los amores que relatan las verbeneras canciones y las juveniles historias de Aquel querido mes de agosto.