Aprender a vivir en el multipartidismo

«Los partidos políticos han evidenciado una gran inexperiencia en esto de pactar. Ahora deben cambiar el modelo»

Creo que en parte esa actitud tiene su razón de ser en la inexperiencia y nerviosismo derivados de una nueva situación política de multipartidismo, en la que las negociaciones no se mantienen con uno sino con tres, cuatro o hasta cinco o seis formaciones políticas y ante la posibilidad de que el otro sea más estratega que tú y finalmente te arrebate el bastón de mando o el propio gobierno de una comunidad.

Confío en que esas actitudes y comportamientos vayan cambiando en la medida que los políticos vayan aprendiendo de la nueva situación y cojan soltura en eso de escuchar y negociar por el interés general. Muerto el bipartidismo y aquellos sencillos tiempos en los que era una cosa o la otra y no había matices, ha llegado el momento de la estrategia, el talante, la capacidad negociadora, la reflexión, la renuncia, la aceptación y la escucha.

En el entorno europeo son muchos los ejemplos de países en donde son habituales los gobiernos de coalición y donde varias fuerzas políticas, incluso de colores diferentes, son capaces de ponerse de acuerdo, sentarse y sacar adelante propuestas beneficiosas para el ciudadano. Aquí, en España queda mucho por aprender, empezando por las «líneas rojas» absurdas que muchos partidos imponen a otros incluso antes de que haya elecciones. Primero hay que sentarse a escuchar, ver los programas, las líneas de actuación y a partir de ahí, determinar si es posible limar cosas y llegar a consensos no y no decir este si me gusta, aquel me cae bien o a éste no lo soporto y por eso, no lo apoyo.

A nivel nacional, el Gobierno se encuentra ahora mismo atascado. Podemos, PP, Ciudadanos mantienen posiciones cerradas como si esto no fuera cosa de ellos y les da igual que haya que ir a nuevas elecciones, lo que supondría varios meses más de parón en una situación económica compleja. No es serio.