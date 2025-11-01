Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 2 de noviembre de 2025
Opinión

Sin ideología no hay proyecto político

El nacionalismo progresista que ha representado a Canarias en las últimas décadas ha demostrado que la identidad y la justicia social no son conceptos opuestos, sino complementarios

Antonio Morales

Antonio Morales

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

El problema de América Latina es que la ideología no da de comer», dijo el recientemente electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La frase, repetida ... ahora en distintos foros con un aire de sensatez práctica, encierra una trampa. Porque, en realidad, lo que perjudica a los pueblos no es la ideología, sino su ausencia. Lo que empobrece a las sociedades es la gestión sin alma, el cálculo sin principios, la política sin horizonte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

