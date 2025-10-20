Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025
Vista aérea del Puerto de Las Palmas. Arcadio Suárez

El futuro de nuestro Puerto

Gran Canaria es el motor de la economía azul de Canarias, un sector que ya representa más del 8% del PIB regional. Nuestra fortaleza se sustenta en un tejido portuario activo, en una sólida tradición marítima y en un capital humano que ha sabido adaptarse a los desafíos de cada época

Antonio Morales

Antonio Morales

Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:24

Comenta

Se celebran en estos días en Gran Canaria las jornadas Shipping Canary Islands 2025. Blanden un lema que no podría ser más oportuno: 'Tendencias globales ... del transporte marítimo: el futuro de los puertos canarios'. Y es precisamente ese futuro el que nos debe conducir a una reflexión plural. Es un futuro en el que Gran Canaria tiene voz, tiene peso, capacidad y visión.

