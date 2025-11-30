Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 30 de noviembre de 2025
Tribuna libre

Dajla, una expansión que compromete a Canarias

Antonio Morales

Antonio Morales

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 05:00

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria, me veo en la obligación de expresar, con claridad y responsabilidad institucional, mi profunda preocupación, que coincide con ... la de una parte importante de la sociedad grancanaria, ante la misión comercial organizada por Proexca, en colaboración con Fedeport, al puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental. Se trata de una iniciativa que, lejos de responder a los intereses estratégicos de Canarias, supone un riesgo económico, político y reputacional que no podemos ignorar.

