Hoy hace dos años nuestra vida cambió: nos dijeron que había que quedarse en casa y llevar mascarilla y nos pareció que se nos caía el mundo encima. Todo es cuestión de relatividad: supongo que si ahora a un ucraniano le preguntan qué llevó peor, si el confinamiento por la pandemia o pasar las noches y los días en un sótano escuchando cómo caen las bombas rusas, pues no habrá color en la respuesta.

Se calcula que unos 18 millones de personas vieron la comparecencia aquel 14 de marzo de 2020 de Pedro Sánchez para anunciar la activación del estado de alarma. Año y medio después, llegó el Tribunal Constitucional y sentenció que debió haber sido un estado de emergencia: ya ven, los tiempos de la Justicia son desesperantemente lentos y los formalismos son superimportantes. O eso nos dicen.

Aquel estado de alarma vino acompañado de mensajes insistentes sobre nuestra capacidad de resistencia y la convicción de que venceríamos y saldríamos reforzados de la experiencia. La realidad fue otra cosa: millones de personas fallecidas, un parón económico casi absoluto y una brecha social que se agigantó. En cuanto a lo de salir reforzados como personas, pues no hay más que ver cada quince días la sesión de control al Gobierno en el Congreso o mirar precisamente a lo que pasa en el Este de Europa.

Hace hoy dos años también empezó a morir la verdad. Frente a la realidad de que un virus causaba estragos y que la única respuesta era la que pudiera encontrar la ciencia, proliferaron los mundos paralelos. Pero no los rechazamos. Ni siquiera nos encargamos de castigarlos. Los aceptamos como parte de la normalidad, como si el virus de la desinformación no fuera dañino. Ahora creo que es tarde. Veo a Europa anunciando que veta a medios de comunicación rusos y no me queda otra que la risa irónica: ya s inútil y el problema ni se resuelve ni se ataja así. Ya no.

Es evidente que el 15 de marzo de hace dos años salió el Sol. Y el 16, y el 17… y mañana también. De hecho, a base de añadir días se nos ha ido olvidando el susto de aquella jornada. Volvieron los reencuentros, las salidas a la calle, los conciertos y hasta los partidos de fútbol. Es más, hasta los tanques salieron de nuevo a pasear. Solo espero que no nos vuelvan con la historia esa de que aprendimos la lección y que lo superamos juntos, siendo mejores personas. No fue así.

Una cosa es que entonces nadie supiera a ciencia cierta a qué nos enfrentábamos y otra es que ahora volvamos a autoengañarnos.