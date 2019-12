Ana Oramas y Puigdemont

Son días decisivos, por no decir horas. Las prisas del PSOE por celebrar una sesión de investidura inminente responden a la certeza de que en enero su viabilidad se complicará. Además, a medida que transcurran las semanas el precio a pagar por Pedro Sánchez será cada vez más alto. En el tablero de la batalla de la negociación política hay dos piezas fundamentales para entender qué pasará en las próximas jornadas: Ana Oramas y Carles Puigdemont. Vayamos por partes.

Tal como está ahora mismo conformada la mayoría a favor de Sánchez (la misma que aupó su moción de censura contra Mariano Rajoy) a Oramas se le antoja muy difícil apoyarla. Tendría que hacer lo que precisamente, en su momento, no hizo. Digerir esto no es sencillo. Ya no es porque no quiera, que también, sino porque la realidad es que esta sumatoria jugaría en contra suya y de su partido antes o después. ¿Qué gana Oramas y CC respaldando a Sánchez ahora mismo? Nada. Al contrario, les retrata sin necesidad. No les interesa. Sobre la marcha, si Oramas hace lo que desea, Sánchez necesitaría también a EH Bildu y eso implicaría un documento a firmar entre el PSOE y EH Bildu que desgastaría a Sánchez. A buen seguro, esa negociación hoy por hoy debe estar avanzada porque en Ferraz ya especularán que no pueden contar del todo con Oramas.