Amor y fútbol

Siempre se ha dicho en los bares y tabernas de Bilbao que Javier Clemente le cortó la prometedora carrera al futbolista Manu Sarabia por un asunto de faldas. Clemente es un personaje del que gusta su decisión y ese punto de chulería, uno le recuerda cuando después fue seleccionador nacional, pero nunca en un vestuario caben dos gallos. Máxime en aquel Athletic de Bilbao de comienzos de la década de los años ochenta que fue justamente el que ganó las dos últimas ligas para el club de la ría del Nervión, una de ellas conquistada en el desaparecido Estadio Insular en la última jornada que implicó el descenso de la máxima categoría de la Unión Deportiva Las Palmas.

Hacerse un hueco en aquella alineación vasca costaba Dios y ayuda, los talentos abundaban y los que disponían de trienios no dejaban la titularidad tan fácil. Sarabia era la estrella, el delantero admirado con el que Clemente tenía que haber contado siempre y no dejarlo para que entrara al campo solo avanzada la segunda parte. Si hay envidias en los ámbitos profesionales, cómo no van a aflorar en el mundo del fútbol donde se conjuga fama y dinero. Pero aquí, según la leyenda urbana, la disputa era por amores clandestinos. Algo así como sentirse como el protagonista de la película ‘El graduado’ (1967); ese Dustin Hoffman siendo seducido por la madre de la chica que luego desearía como pareja. Vamos, todo un mito juvenil. Un retrato social, una revolución sexual, contra los convencionalismos de la burguesía.