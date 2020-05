Amnesia colectiva

Aquel pájaro que anidaba frente a mi ventana ha dejado de piar. O al menos, ya no lo oigo. Los niños aparcaron las bicicletas por las viodeoconsolas y mi vecino... Mi vecino vuelve a ser aquel desconocido al que regateaba en el portal para evitar sonrisas forzadas. Ya no atruenan los aplausos, solo algunos martillean cacerolas. Aquella distopía en la que hacíamos frente común y homenajeábamos a los sanitarios, solo es el recuerdo de una falsa solidaridad. El imaginario de un mundo mejor ha quedado sepultado por el de siempre. El mundo de antes.

Vuelve el ruido y la ira. Las malas formas y los reproches. No hemos aprendido nada. Hace falta una amenaza global, un demonio sin cara que no discrimine ideologías, para unirnos sin colores. Sigue en las calles, suelto e indómito; mientras el hambre entra por las ventanas y se cuela hasta nuestras neveras. Los me gustas vuelven a cotizar más que los te quiero, y las mascarillas se customizan como un complemento más con el que hacerse una foto en el espejo del ascensor. No hay miedo. No hemos aprendido nada.