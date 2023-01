Desde mi sofá Alves Desde mi sofá Ojalá sirva este caso para que los padres eduquen a los futuros 'vips' a partir de la idea de que no están por encima de nada ni nadie y que las mujeres no son ganado

A él solo lo conozco de verlo jugar en los partidos retransmitidos por televisión. A ella no la conozco. No estuve la noche de autos en la discoteca barcelonesa donde sucedió lo que la policía y el juez investigan. Todo lo que sé del caso es lo que he leído en los medios de comunicación. Así que solo me queda expresar mi absoluto respeto hacia esa joven y con la presunción de inocencia del acusado, el futbolista Dani Alves. Sobra cualquier juicio de valor a estas alturas. Toca esperar a que la investigación avance y la Justicia se pronuncie de forma firme.

Se resuelva como se resuelva, el caso sí que ha puesto de manifiesto una realidad que debe llevar a una profunda reflexión. Hace unos días, el periódico 'La Vanguardia' publicaba un reportaje en el que se contaba lo que suele ocurrir en las zonas reservadas para famosos y 'Vips' de las principales discotecas de la Ciudad Condal. Allí campan a sus anchas famosos –actores, cantantes y deportistas– y hombres adinerados. Los propios locales invitan a las chicas jóvenes que se encuentran a la discoteca a que 'disfruten' la velada junto a ellos, con el gancho del famoseo, el glamour y las copas gratis.

No se crean que esta realidad es nueva. Ni exclusiva de Barcelona. Otra cosa es que por el poderío de los protagonistas se lleve tiempo mirando hacia otro lado. Ojalá que a raíz de este caso tan mediático cambie esta realidad. Lo dudo. Son muchos los intereses económicos. Pero confiemos en que al menos sirva para que los familiares de esos futuros 'Vips' eduquen a sus vástagos, les inculquen que no están por encima de nada ni nadie y que las mujeres no son ganado.