Alguien debería dimitir

El 29 de abril tuvo la gracia de ser la fecha en que dos señores con igual apellido dimitían. Uno, Alberto Núñez Feijóo, ya es historia como presidente de la Xunta de Galicia, con muy buen criterio, pues así se podrá dedicar de modo pleno a su nueva función como presidente nacional del PP, en aras de hacer real su aspiración de ser el presidente de todos los españoles. El segundo, Alfonso Feijoo (sin tilde), dejó de ser el máximo responsable de la Federación Española de Rugby, vista la chapuza administrativa que va a impedir a los Leones estar en el mundial de 2023, pese a los méritos sobre el verde.

En el particular del dirigente deportivo, don Alfonso me imagino que ha asumido que no le tocaba otra por haber cometido o por haber permitido errores y desaciertos que acarrearán consecuencias graves y lesivas, probablemente con repercusiones incluso a muy largo plazo. Y da igual de que faceta de la vida se trate. En su caso, fijo que es plenamente consciente de que ha perdido la confianza de una muy amplia mayoría de los que le dieron su respaldo para ser el presidente de la Federación Española de Rugby. Y sin confianza, a ver incluso desde ya cómo justifica y defiende el empleo de 10 euros para la adquisición de dos paquetes de folios.

Ayer quedó claro que en este país se puede dimitir. Y quedó patente que con ello se da pie a permitir ajustes para mejorar lo presente. Quien suceda a don Alberto en Galicia, por ejemplo, de inicio gozará de la ventaja de no tener que distraer tiempo y esfuerzos en otras cuitas.

Con lo expuesto, valorando las repercusiones sociales, económica, políticas y deportiva por la suspensión del Rally Isla de Los Volcanes, confío en que habrá quien en el Cabildo de Lanzarote y a nivel federativo aprovechará el fin de semana para hacer examen de conciencia. Ojalá que no abunde el autoengaño.