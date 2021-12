Alaridos de Tarzán

No estoy capacitado para definir la nueva variante de la covid, bautizada Ómicron. Como ha venido sucediendo durante toda la pandemia, las supuestas informaciones se entrecruzan y puedes leer una teoría o la contraria, ambas firmadas por prestigiosas lumbreras de la ciencia. El caso es que los contagios se han disparado, hasta el punto de que el organismo dedicado a hacer el seguimiento de las personas infectadas está casi en situación de bloqueo, y no lo digo porque lo haya oído a alguien, sino porque sé de un caso cercano en Tenerife que dio positivo en un test de antígenos en un laboratorio el día 22 de diciembre, se puso en contacto -después de mucha espera con el auricular en la mano- con el número telefónico destinado a ello. Le dijeron que en 24 horas se le llamaría para hacer el PCR, que llamase a su doctora de cabecera, y, por supuesto, que se confinase. En ese momento se desmoronaron sus proyectos de salir de la isla para pasar la Nochebuena y la Navidad con su familia y se quedó aislado.

Al salir del laboratorio, antes de conocer su positivo en la pantalla del móvil, pensando en que su nevera estaba vacía porque no había hecho compra ya que al día siguiente tomaría un avión, pasó por el supermercado y se aprovisionó, porque estaba solo, ya que su círculo de amigos y conocidos estaba de vacaciones, de viaje o también con covid. Siguiendo las instrucciones, se encerró en su casa, y llamó a su centro de salud en vano. Por mucho que esperase no cogían el teléfono.

Pasó el día 23 esperando la llamada al móvil del servicio que tendría que hacerle el seguimiento y llamaba con el fijo (para dejar la línea del móvil libre) una y otra vez a su doctora de cabecera, según le habían indicado. Imposible. Así que pensó ponerse mascarilla doble y presentarse en el centro de salud, pero antes consultó telefónicamente con un conocido que también estaba confinado, y este le hizo abandonar la idea porque le contó que él pasaba por lo mismo y, harto de no tener control médico y de llamar sin respuesta, se presentó en el centro de salud. Allí, cuando contó su historia, el securitas lo echó a la calle con cajas destempladas en medio de amenazas de multa por romper el confinamiento. Así que desistió, y como luego llegó Nochebuena, Navidad y domingo, se armó de paciencia y a esperar. Sí que logró hablar con el servicio covid y le dijeron que lo agilizarían, pero el lunes 27 (que es cuando escribo) no ha sido contactado, no le han hecho PCR y le han dicho a una persona enviada al centro de salud que lo llamarán el martes 28.

Menos mal que los síntomas no son graves, pero este caso no debe ser único, a juzgar por las cifras de contagios (especialmente en Tenerife), que no sé cómo las contabilizan, si es cuando el laboratorio lo comunica a los servicios de Sanidad, cuando la persona infectada hace lo propio una vez conocido el resultado o cuando hay PCR «oficial». Si no tienen controlado al propio infectado, menos lo estarán sus contactos cercanos, que él comunicó en su momento, y ha sido él quien les ha advertido para que se hagan la prueba. Sin contar la ansiedad y la incertidumbre por las que pasan las personas que se quedan solas y aisladas, especialmente en estas fechas, está claro que esta sexta ola la pandemia se le ha ido de las manos al gobierno central y al de Canarias (veo por lo noticiarios que las cosas no andan mejor en las demás comunidades autónomas). Es que ni siquiera se percibe que lo hayan intentado.

Lo más triste es que los responsables se dedican a hacer política con minúsculas, culpando siempre a otros. Un ejemplo de ello es la presidenta Ayuso de Madrid, que no se ha quedado blanca ni colorada para echar la culpa a los sanitarios, acusándolos con otras palabras de negligentes. Si un ciudadano corriente lo veía venir desde el Black Friday, el puente de la Constitución y las compras multitudinarias de diciembre (mucho más desde que apareció la Ómicron), la pregunta es por qué a los gobiernos les dio lo mismo, y a vueltas con el ocio nocturno, como si el virus tuviera horario. Digo yo que tocaba prevenir a la población, reforzar los servicios sanitarios, procurar que hubiera test de antígenos en las farmacias y recordar machaconamente que podría venir esta sexta ola. Más política con minúsculas.

Es ahora, cuando los contagios se desbocan, se suspenden vuelos porque la pandemia también alcanza a los pilotos de líneas aéreas y el sistema sanitario está contra las cuerdas, cuando se hace una reunión en Madrid que solo manda usar mascarillas en exteriores. Nuestros dirigentes apuestan claramente por la economía y no por la salud y ni se preguntan por qué son tan contundentes en Europa. ¿Es que no se dan cuenta de que sin salud no hay economía? Ya se está viendo con las cancelaciones turísticas. Ahora vienen con el pasaporte covid, que al final de poco sirve porque los vacunados también contagian, y mientras tanto, no se sonrojan al dar alaridos de Tarzán porque el volcán palmero parece que acabó. Ni que lo hubieran apagado ellos.