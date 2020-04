África, Canarias y España

Yo no sé ustedes, pero para mi el confinamiento sigue igual que el primer día. La suspensión de la actividad no esencial en medio de la cuarentena y posterior reapertura me deja en las mismas. Imagino que solo a los implicados les cambia la película. En cualquier caso, ojalá la medida sea positiva para una economía que pide aire a gritos. Más incluso que nosotros, que ya es mucho decir. Porque yo ya no pienso en otra cosa, y cada vez que veo los excelentes datos que presenta Canarias en contagios y fallecidos sueño con una pronta liberación. La de las islas. Nuestras estadísticas y separación con la península lo justifican, las del resto del país lamentablemente no.