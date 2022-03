Afilen los cuchillos

Los que tengan la intención de entrar en las distintas listas de Podemos para las elecciones del próximo año espero que ya estén afilando los cuchillos. La batalla que se avecina será encarnizada. Y perdonen que utilice estos términos bélicos ahora que asistimos a la barbarie de Rusia en Ucrania.

La fuga de Meri Pita al grupo mixto es solo el preludio de lo que se avecina en el seno de la formación morada. Que no deje el acta es un ejemplo más de que se fue hace tiempo por el sumidero aquello de que las mañas de la vieja política no iban con los miembros de esta formación política. Sin ir más lejos, desde que accedieron al poder en instituciones públicas locales, regionales y nacionales.

Es injusto meter a todos en el mismo saco. Tanto en Podemos como en el resto de partidos. Pero lo que sí que es indudable es que los aires de renovación y regeneración prometidos para la Administración y la gestión de los dineros públicos no se han producido. Cierto es que en la mayoría de los enclaves han gobernado con otras fuerzas políticas, pero también lo es que esa co-gobernanza decían que era clave para que en este país asistiésemos a un renacer de la vida política bajo unos principios éticos y morales que a día de hoy son una utopía. También hay que tener en cuenta que la pandemia de la covid-19 ha determinado casi toda la legislatura, pero no vale como excusa para que no se haya dado ni un paso para legislar cambios profundos, desde el Consejo de Ministros del que forman parte, para mejorar el funcionamiento de la Administración, ese monstruo que lleva atascado y fagotizado desde hace décadas y sin lo que este país jamás se modernizará.