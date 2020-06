Advertencia china

Apenas dos meses y medio después de que China diera por controlado la covid-19, el país asiático ha registrado un rebrote del virus que ha obligado de nuevo a tomar medidas drásticas. Esta vez no ha sido en Wuhan sino en Pekín pero la situación y la rápida propagación del virus ha obligado a cancelar vuelos, cerrar residencias, y limitar los desplazamientos de los ciudadanos de la capital china. El caso asiático no es aislado.

En Alemania se ha detectado un foco en una industria cárnica que en cuestión de siete días deja un saldo de casi 700 infectados y 7.000 personas en cuarentena y ya había aparecido otro en unos bloques de viviendas, con 70 contagiados.

Estas situaciones vienen a confirmar que el famoso rebrote del que hablan las autoridades españolas va a ser inevitable porque el virus sigue ahí fuera. Con los aeropuertos operativos, el libre movimiento de personas de entrada y salida y que los test no parece que se vayan a realizar de forma masiva por las dificultades que entraña el tener a miles de personas concentradas y paradas en una sala esperando por el resultado, es imposible controlar a todo el que entra en el país. Están además en la península las entradas terrestres por Portugal y Francia y por las que tampoco va a haber ningún control al virus.

No sé si será en agosto, en septiembre o en octubre pero va a llegar seguro y de la rápida intervención de las administraciones dependerá que tenga mayor o menor propagación y un impacto controlado sobre la economía, cuyas perspectivas son muy preocupantes.

La cumbre empresarial celebrada por la CEOE esta semana no deja lugar a dudas de que vienen tiempos difíciles y sombríos, especialmente para el sector turístico del que depende de forma directa e indirecta el 70% de la economía canaria. Las intervenciones del pasado martes fueron demoledoras y no dejan lugar a dudas, o el Estado pone de su parte o muchas empresas del sector, y con ello, el empleo caerán.

El Gobierno, sin embargo, sigue a lo suyo y ya ha dicho que los ERTE, por ahora, se prorrogan hasta septiembre y además con un recorte de las exoneraciones de la Seguridad Social que hacen inviable sostener ese empleo. Trabajo lo justifica diciendo que, decaído el estado de alarma, no hay razones para que una empresa no abra. Y es cierto pero en el turismo es otra historia. Sería abrir para nada porque los turistas no van a llegar.