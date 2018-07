Adiós Perico, adiós

Antes de cumplir los 10 años ya había empezado a trabajar de agricultor. También desempeñó oficios como el de cobrador en Guaguas Melenara o vendedor ambulante, y cuando su primer negocio, una tienda de aceite y vinagre , no prosperó, se vio obligado a emigrar a Venezuela. Al volver, montó el restaurante e inició la leyenda. Pasó de regentarlo con la ayuda de su esposa y un empleado, mientras hacía la comida en la cocina de su casa, a llegar a tener hasta 26 trabajadores en la época dorada de los 90. Un despegue que «situó a Melenara en el mapa de la restauración de la isla», como bien recuerda Gaumet Florido.

«Recibe a los clientes con abrazos y cariño. Es su carácter, tan campechano como enérgico, con una vitalidad que ya la querría yo a mis 26 años»

Y yo tuve la inmensa suerte de crecer acudiendo con frecuencia a este local que, para enorme tristeza de tantos y tantos, cierra sus puertas dentro de seis días. En mi infancia recuerdo al aparcacoches del restorán. No había visto nada igual. Un símbolo de grandeza que contrastaba con la humildad que Perico desprendía de forma tan natural. Bastaba con escuchar ese «ehh» que emitía tan a menudo, ya fuera para saludar, despedirse o responder. Un «ehh» sobre el que «podrían escribirse ocho páginas», como comentó un buen amigo en el último día que disfruté de su hospitalidad, y que explica la sencillez de un personaje tan carismático y querido.

No se despidió antes por sus empleados. Luci, Juan Carlos, Tina y el resto de trabajadores formaban un grupo humano a la altura de nuestro protagonista. Y no soportaba la idea de dejarlos en la calle, aun cuando su edad ya le pedía algo más de paz. Pero ahora, con todo arreglado, por fin descansará después de 69 años de servicio. Al menos nos quedará Perico Junior, y seguro que por ahí volveremos a ver al bueno de Pedro. No es mal consuelo. Hasta siempre, de corazón.