Adiós a Primera

Ha sido la crónica de una muerte anunciada. Cuando matemáticamente la Unión Deportiva Las Palmas baja a Segunda División sin que haya acabado el mes de abril, es la mayor certeza de un fracaso colectivo, continuado y cuyo carácter estructural se remonta a la temporada anterior. Se ha planificado mal porque ha imperado la incompetencia y la mediocridad sobre el mérito, tanto el del técnico Quique Setién (irrepetible) como el de la espina dorsal de la cantera amarilla ( Jonathan Viera , Roque Mesa ,...) ahora dispersada. La Unión Deportiva no ha descendido en la última jornada, en una de esas tardes de transistor pendientes de lo que ocurriese en otros campos de fútbol. No ha sido mala suerte ni casualidad lo que nos lleva a perder la categoría. No es eso. Se baja a la División de Plata porque se ha ganado a pulso, desde hace meses.

Ayer muchos dudaron si acudir al Estadio de Gran Canaria o si tocaba la ausencia a modo de protesta. Imperó la segunda opción. Aunque a estas alturas resulta indiferente. A la afición le va a costar mucho digerir este disgusto. En mi caso, ayer por la tarde mientras escuchaba a ratos la retransmisión del partido en la radio del coche, me acordaba de cuando pequeño iba al Estadio Insular durante aquellas campañas en Segunda División B, en el día que el conjunto amarillo perdió frente a la Real Sociedad en Anoeta certificando el descenso en 2002 mientras paseaba por San Cristóbal de La Laguna y me asomaba a las televisiones de las cafeterías para ver el resultado y la rueda de prensa de Setién un sábado por la mañana (hará un año mal contado) en la que hacía público que no seguiría dirigiendo al equipo. Son reminiscencias personales, cada uno tiene las suyas, en un momento en el que prima tanto eso como realizar un diagnóstico sobre lo que ha sucedido en la Unión Deportiva.

Ya puestos, lo peor no es descender ni la actitud de Paco Jémez sino la incertidumbre de cuánto durará la travesía por el desierto antes de retornar a la élite del fútbol. Y para que eso acontezca antes debe depurarse responsabilidades. Sobre todo, porque la tónica que ha tomado el club ha sido la de cerrar filas y entonar discursos triunfalistas que nunca casaron con la realidad. Sin autocrítica (y procede hacerla) no se alcanza nada. Pierde la isla en el sentido económico y de relevancia social. No se atisba un proyecto, pues desde las envidias se cargaron el de la era Setién. Y si aspiran a que la afición vuelva al recinto de Siete Palmas y no destaquen las gradas despobladas, mucho queda por hacer. Se agolpan los recuerdos. Y reluce la pena. Aunque este fracaso es inapelable. Y, de lejos, tiene responsables.