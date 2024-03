¡Acoger al emigante!

Francisco Martel Sacerdote Lunes, 11 de marzo 2024, 23:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Amigos lectores-as, seguro que más de una vez muchos de nosotros hemos pensado en los emigrantes que vienen a nuestra tierra buscando algo para vivir.

Sí, nuestros antepasados también lo fueron teniendo que marchar lejos para buscar la comida de cada día.

Aun recuerdo cuando me tocó ser capellán de españoles que estaban en Alemania trabajando y no me olvido de aquel niño que, al enterarse que yo me venía para Canarias, me preguntó: «Don Paco, ¿porqué se marcha Ud. y nos deja solos?». Sinceramente, no tuve respuesta para la criatura, ya que yo me venía porque el frío en aquella región de Paderborn era a veces con temperatura bajo cero.

Amigos lectores-as, el tema de la emigración me lleva a pensar que hoy todos tenemos que abrir el corazón para aquellos que llegan a nuestras Islas por necesidad ya que ellos también son seres humanos que necesitan ser acogidos siempre como personas. Leamos despacio lo que nos dice Jesús en el evangelio de Mateo Cap. 25: «Vengan benditos de mi Padre al Reino de los cielos porque tuve hambre y me dieron de comer, fui extranjero y me acogieron…».