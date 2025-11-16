Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen generada por inteligencia artificial.

Siguiendo el código

Académicos ante la inteligencia artificial

Las lenguas redefinen su espacio en el entorno digital

Juan Carlos Fernández

Juan Carlos Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025

Comenta

La Real Academia Española lleva años advirtiendo que el español vive una paradoja: es una de las lenguas más habladas del mundo, pero ocupa una ... posición marginal en el universo digital. Conscientes de esta brecha creciente, los académicos han intensificado su labor para que la lengua no quede rezagada en un entorno cada vez más dominado por algoritmos y modelos de inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Juan Carlos Fernández

Sobre la firma

Juan Carlos Fernández

Avilés, 1978. Ingeniero Informático con máster en Innovación y Transformación Digital (UOC) y formación en el Advanced Management Program de IE University. He sido director de nuevas tecnologías en Tormo & Asociados e Inmofiban, y webmaster del Grupo Anfi en Canarias durante 12 años. Ideé y desarrollé todas las ediciones de AppToYou, evento tecnológico de referencia en Gran Canaria. Autor del libro ‘Inteligencia Artificial en la experiencia del cliente’. Desde 2022 formo parte de CANARIAS7, donde comencé como responsable de producto digital y actualmente lidero la Dirección de Tecnología, gestionando la estrategia digital y toda la infraestructura tecnológica del medio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  2. 2 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  3. 3 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  4. 4 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  5. 5 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander
  8. 8 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  9. 9 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  10. 10 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Académicos ante la inteligencia artificial

Académicos ante la inteligencia artificial