A cuenta de la izquierda

El PSOE tiene que asumir el pluripartidismo. Es otra época. Y Pedro Sánchez no puede esperar que Podemos le preste sus escaños para investirle presidente sin entrar en el Gobierno. Lo que ocurre es que a Ferraz no solo le cuesta despojarse de las añoranzas bipartidistas sino que tiene que lidiar con la presión económica y de las altas finanzas que desearía un acercamiento del socialismo con Ciudadanos para acabar, eso sí, totalmente desdibujado el PSOE. Lo suyo es que Iglesias, guste o no, sea vicepresidente y ostente una cartera en el Gabinete. Esta es una realidad política que se impondrá antes o después por mucho que el PSOE procure desplazarla aun esgrimiendo la posibilidad de repetir las elecciones como si fuera una amenaza para Podemos.

El PSOE no puede mirar a su izquierda o a los nacionalismos de corte progresista solo cuando le vienen mal dadas y necesita resortes para ganar terreno político frente al PP. Entonces, en situaciones adversas, se acuerda del resto de siglas pero cuando vuelven los días de vino y rosas desdeña todo lo que está a su lado. Al final, esta táctica sale cara. Y encima no tiene lógica cuando ya no estamos ante un escenario donde dos formaciones se turnan en el poder de manera periódica. Aquello ya no volverá porque el sistema de partidos ya es otro y se ha consolidado aunque sea a efectos prácticos, pendiente tan solo de una reforma constitucional o de la arquitectura electoral a modo de otro debate pendiente.