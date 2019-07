10N, elecciones generales

Cada día que pasa se antoja más difícil que PSOE y Podemos alcancen un acuerdo. Pedro Sánchez no asume que la responsabilidad de obtener los apoyos es suya y pretende, en su estilo, endosar al resto su propia responsabilidad. La última jugada que ensaya es pretender que el centroderecha se abstenga en su favor cuando justo el propio Sánchez criticó en su momento a un sector del PSOE (hoy arrinconado) que quiso evitar los terceros comicios y se abstuvo en beneficio de Mariano Rajoy como mal menor. Así las cosas, el PSOE debe retratarse y escoger apoyos a la derecha o a la izquierda con todo lo que ello conlleva. No puede pretender sumar los escaños de Podemos, otra vez, a cambio de nada. Pablo Iglesias, guste o no, con toda la razón del mundo, reclama naturalmente estar en el Gobierno. Eso sí, lo que ocurre es que sería un salto cualitativo en cuanto que la entrada de ministros de Podemos (políticos y no técnicos, al igual que los socialistas) supondría tener al vigilante dentro de casa y Sánchez teme que esto con el tiempo altere la balanza dentro de la izquierda.